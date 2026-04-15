배우 변우석이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

변우석이 이번엔 SK매직 정수기의 새 얼굴로 낙점됐다. / 사진 =SK인텔릭스

변우석이 이번엔 SK매직 정수기의 새 얼굴로 낙점됐다. / 사진 =SK인텔릭스

배우 변우석이 이번엔 SK매직 정수기의 새 모델로 낙점됐다.SK인텔릭스(대표이사 안무인)는 헬스 플랫폼 브랜드 SK매직의 신규 정수기 광고모델로 배우 변우석을 선정하고, 오는 18일 신규 광고를 공개한다고 밝혔다.변우석은 드라마 '선재 업고 튀어'로 폭발적인 사랑을 받으며 단숨에 대세 배우 반열에 오른 이후 단 한 순간도 대중의 시선을 놓지 않고 있다.현재 출연 중인 '21세기 대군부인'에서는 왕의 차남 이안대군 역을 맡아 왕실의 품격과 세련된 감각을 동시에 표현하며 안방극장을 장악 중이다. 2회 만에 시청률 9.5%를 돌파하며 동시간대 1위에 오를 만큼 드라마에 대한 반응도 뜨겁다.여기에 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에 신입 회원으로 깜짝 등장해 유재석을 상대로 특유의 털털한 매력을 폭발시키며 예능 팬들까지 사로잡았다. SK매직은 그런 변우석과 함께 브랜드가 추구하는 프리미엄 이미지를 소비자에게 전달한다는 계획이다.이번 광고는 변우석이 제안하는 감각적인 라이프스타일을 영상에 담았다. "난 하나로 만족하지 않아"라는 카피처럼, 변우석은 드라마에서도 예능에서도 단 하나의 매력으로만 규정되지 않는 배우다. 수려한 비주얼 뒤에 숨겨진 털털함, 품격 있는 외모와 대비되는 유쾌한 입담까지.그 다층적인 매력이 하나의 정수기로 건강한 미네랄 워터와 깨끗한 퓨어 워터를 동시에 제공하는 신개념 미네랄 정수기 '투워터'의 콘셉트와 자연스럽게 맞닿는다. 'Water is Magic' 슬로건을 통해 물이 일상 속 건강과 웰니스 라이프스타일을 이끄는 핵심 요소임을 강조한 것도 같은 맥락이다.SK인텔릭스 관계자는 "변우석의 품격 있고 세련된 이미지가 SK매직 정수기의 브랜드 가치를 높이고 시장 리딩 기업으로서의 위상을 공고히 하는 데 크게 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.한편 변우석이 출연 중인 '21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로, 모든 걸 가진 재벌 평민 여자와 아무것도 가질 수 없는 왕의 아들이 서로의 운명을 개척해 나가는 신분 타파 로맨스다. 성희주 (아이유 분)의 청혼을 받아들인 이안대군의 계약결혼 여정이 본격화되면서 시청자들의 기대감도 높아지고 있다.드라마 속 이안대군의 품격 있는 왕자님 면모와 광고 속 변우석의 감각적인 라이프스타일이 겹치며, 이번 SK매직 광고에 대한 관심도 덩달아 뜨겁게 달아오르는 분위기다. 신규 광고는 오는 18일부터 TV, OTT·유튜브·SNS, 버스·엘리베이터 등 온·오프라인 및 옥외 전 채널에 걸쳐 순차적으로 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr