방탄소년단 / 사진 제공=빅히트 뮤직(하이브)

방탄소년단 / 사진 제공=빅히트 뮤직(하이브)

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 3대 음악 시상식인 '아메리칸 뮤직 어워드'(American Music Awards)에서 또 한 번 대상 후보에 올랐다.지난 14일 미국 대중음악 시상식인 '아메리칸 뮤직 어워드'가 발표한 후보 명단에 따르면 방탄소년단은 '올해의 아티스트'(Artist of the Year) 부문에 이름을 올렸다. 이들은 지난 2021년 한국 가수 최초로 '올해의 아티스트'를 거머쥐었다. 이번 노미네이트로 통산 두 번째 대상 수상에 대한 기대감이 고조된다. 방탄소년단은 배드 버니(Bad Bunny), 브루노 마스(Bruno Mars), 테일러 스위프트(Taylor Swift), 레이디 가가(Lady Gaga)를 포함한 9명의 팝스타들과 경합을 벌인다.방탄소년단은 '올해의 아티스트' 외에도 '베스트 남성 K-팝 아티스트'(Best Male K-Pop Artist), '송 오브 더 서머'(Song of the Summer)까지 총 3개 부문 후보에 이름을 올렸다. '송 오브 더 서머'에서는 해리 스타일스(Harry Styles)의 'American Girls'와 테일러 스위프트의 'Elizabeth Taylor'가 함께 후보로 지명됐다. 'SWIM'은 발매된 지 채 한 달도 되지 않은 시점에 노미네이트됐다.'아메리칸 뮤직 어워드'는 오는 5월 25일(현지 시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 개최된다. CBS와 파라마운트 플러스(Paramount+)를 통해 생중계될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr