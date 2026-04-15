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[사진 제공 : MBN ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’]

MBN 초대형 트롯 오디션 ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’(이하 ‘무명전설’)이 마침내 준결승으로 향하는 마지막 관문인 본선 3차 ‘국민가요 대전’을 공개한다. 27명의 생존자 중 준결승 진출 티켓 14자리를 두고 살아남기 위한 또 한 번의 치열한 사투가 예고된다.15일 방송되는 ‘무명전설’ 8회에서는 국민가요를 대표하는 레전드 4인 최백호, 전영록, 장윤정, 김진룡의 곡으로 꾸며지는 ‘국민가요 대전’이 열린다. ‘무명전설’을 위해 국민 히트송의 원곡자들이 직접 출연해 어디서도 볼 수 없던 역대급 라인업을 완성하며 기대감을 증폭시킨다. 이번 라운드는 전쟁 같은 경연 속에서 살아남은 도전자들이 무대에 오르는 만큼, 한층 밀도 높은 메들리 무대가 펼쳐질 전망이다.‘국민가요 대전’은 1라운드 ‘팀 메들리전’과 2라운드 ‘탑 에이스전’으로 진행된다. 매 라운드 국민프로단과 탑프로단의 점수를 합산하는 방식으로 진행되는 가운데, 지난 ‘1대1 데스매치’를 통해 이름을 올린 새로운 TOP5가 각 팀의 리더를 맡아 팀 구성을 마쳤다. 두 라운드 합산 1위 팀은 전원 준결승에 직행하고, 나머지는 모두 탈락 후보로 밀려나는 만큼 각 팀은 ‘필살기’를 장착한 무대로 맞붙는다.먼저 ‘1대1 데스매치’ 1위 정연호가 이끄는 ‘연호네 진뽕명품’ 팀은 강태관, 신성, 이루네, 최우진까지 “다 우승 후보 아니냐”라는 감탄이 절로 나오는 라인업으로 현역들의 저력을 예고한다. 경연 전 갑작스런 실신으로 응급실까지 실려 간 최우진의 컨디션 난조가 변수로 떠오른 가운데, 이들이 위기를 딛고 무대를 완주할 수 있을지 관심이 쏠린다.이에 맞서는 2위 이창민의 ‘떼창민국’ 팀은 전영록 메들리로 승부수를 던진다. 퍼포먼스 강자로 꼽히는 성리, 황민우, 고영태가 합류해 뮤지컬을 방불케 하는 구성부터 불쇼까지 더해진 역대급 무대를 예고한다. 특히 지난 본선 2차 '1대1 데스매치'에서 대결 상대로 만났던 이창민과 성리의 조합이 기대를 모으는 가운데, 전혀 예상치 못했던 연이은 실수로 흐름이 흔들리며 맞은 위기 속에서 이들이 퍼포먼스로 판을 뒤집을 수 있을지 이목이 쏠린다.3위를 차지했던 하루는 박민수, 이대환, 최종원, 황윤성까지 ‘무명전설’의 비주얼을 총집합시킨 다크호스 ‘하루온종일’ 팀을 구성한다. “비주얼, 보컬, 퍼포먼스 다 되는 트로트 어벤저스를 만들고 싶었다”라는 각오로 꾸려진 만큼 ‘어벤저스’ 타이틀에 걸맞은 케미스트리와 폭발적인 시너지로 장윤정 메들리를 선보일 수 있을지 기대를 모은다.‘오디션에서 장윤정 노래를 부르면 성적이 좋지 않다’라는 징크스를 깨기 위한 장윤정 메들리는 계속된다. 4위 김태웅의 ‘심쿠웅단’은 ‘무명전설’ 대표 신동 김한율, 손은설과 신동 출신 베테랑 문은석, 현역 이도진까지 세대를 아우르는 조합으로 색다른 시너지를 예고한다. 베테랑과 신동의 만남이 어떤 무대를 완성할지 관심이 집중된다.5위를 차지했던 유지우를 필두로 한 ‘낭만있지우’ 팀은 장한별, 이우중, 곽희성까지 오직 무명으로만 구성돼 ‘무명들의 1위 도전기’를 써내려간다. 깊은 감성과 높은 음악적 완성도가 요구되는 최백호 메들리에 도전한 이들을 두고, 원곡자 최백호는 “세상이 눈이 멀었다. 이런 실력을 무명에 가둬두다니”라고 평가하며 ‘찐 무명’ 팀이 완성할 무대에 기대감을 더했다.이처럼 실력자들만 살아남은 본선 3차 ‘국민가요 대전’은 그 어느 때보다 치열한 경쟁과 압도적인 무대 퀄리티를 예고한다. 국민프로단의 떼창과 떼춤을 유발한 것은 물론, 탑프로단 주현미가 처음으로 자리에서 일어나 춤을 추는 진풍경까지 펼쳐지며 현장의 열기를 더욱 뜨겁게 달궜다는 전언이다.무명답지 않은 관록과 여유로 레전드들마저 긴장하게 만든 무대에 장윤정은 “투표가 가능했다면 100점을 주고 싶다”라고 극찬한 것으로 전해져 기대를 높인다. 과연 본선 3차 1라운드 ‘팀 메들리전’ 1위를 차지할 팀은 누구일지 이목이 쏠린다.최백호, 전영록, 장윤정, 김진룡 등 레전드 국민 가수들의 등장과 준결승을 향한 벼랑 끝 승부 속에서, 한층 치열해진 경쟁과 스케일로 돌아온 본선 3차 ‘국민가요 대전’ 1라운드 ‘팀 메들리전’은 15일 오후 9시 40분 방송되는 ‘무명전설’ 8회에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr