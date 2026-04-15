MBC 새 금토드라마 ‘오십프로’

MBC ‘오십프로’ 신하균이 완전히 다른 두 얼굴을 지닌 인물 정호명으로 돌아온다.‘21세기 대군부인’ 후속으로 5월 22일 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 ‘오십프로(Fifties Professionals)’ 측은 15일 극과 극 분위기로 시선을 사로잡는 신하균(정호명 역)의 첫 스틸컷을 공개했다.‘오십프로’는 평범해 보여도 끗발 좀 날리던 세 남자가 운명에 의해 다시 움직이게 되는 이야기로, 세상에 치이고 몸은 녹슬었을지언정 의리와 본능만은 여전한 인생의 50%를 달려온 진짜 프로들의 짠물 액션 코미디다. 각자 최고의 위치에서 이름을 날리던 세 남자가 ‘그날의 사건’ 이후 외딴섬 영선도로 좌천되고, 10년간 보류된 ‘그날의 진실’을 찾아가는 이야기를 웃프게 담을 예정이다.신하균은 극 중 10년째 대기 중인 오란반점 주방장 ‘정호명’ 역을 맡아 열연한다. 국정원의 넘버원 블랙요원이었던 정호명은 과거 비밀리에 진행된 작전이 실패하자 작전의 열쇠였던 ‘물건’을 되찾기 위해 신분을 위장하고 영선도의 오란반점에 취직하며 꾸준한 탐색 활동을 펼치지만, 하루하루 가족에 치이고 식당 일에 치이다 보니 어느덧 10년이라는 시간이 흐른다.이와 함께 공개된 스틸에는 카리스마 넘치는 국정원 넘버원 블랙요원 정호명과 쟁반을 들고 홀 서빙에 나선 정호명, 두 인물을 완벽히 오가는 신하균의 극명한 대비가 담겨 시선을 강탈한다. 같은 사람이 맞나 싶을 만큼 표정과 눈빛만으로 다른 사람처럼 보이는 캐릭터 변주는 ‘하균신(神)’이라 불리는 신하균의 노련한 연기력을 확인하게 한다.국정원 요원 정호명은 흐트러짐 없는 비주얼과 날카로운 눈빛으로 남다른 카리스마를 발산하고, 위장 신분인 정호명은 인생의 50%를 산 무기력까지 느껴지지만 눈빛만큼은 여전히 날카롭다. 이에 두 정체성을 오가며 사라진 ‘물건’을 찾아야 하는 그의 활약이 어떻게 펼쳐질지, 정호명은 과거의 모습과 위치를 되찾을 수 있을지 ‘오십프로’ 첫 방송에 관심이 모인다.MBC ‘오십프로’ 제작진은 “국정원 요원에서 오란반점 주방장으로 급전환된 정호명(신하균 분)의 이중생활이 드라마의 핵심”이라고 운을 뗀 뒤 “신하균은 극 전체를 이끄는 주인공으로서도 100% 활약을 펼칠 것이다. 현장에서 그가 보여준 포스와 열정을 본 제작진은 시청자가 다시 한번 ‘하균신(神)’의 진가를 보게 될 거라 확신한다. 많은 관심과 기대 부탁드린다”라고 전했다.舊 국정원 요원과 現 오란반점 주방장, 신하균의 두 얼굴을 만날 수 있는 MBC 새 금토드라마 ‘오십프로’는 ‘21세기 대군부인’ 후속으로 5월 22일 밤 9시 50분 첫 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr