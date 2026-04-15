이장우가 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. 사진=텐아시아DB

'시골마을 이장우3'가 공개됐다. / 사진제공=MBC

배우 이장우가 이끄는 예능 '시골마을 이장우3'가 이전과는 전혀 다른 콘셉트의 포스터와 2차 티저 영상을 공개했다. 앞서 이장우는 식자재 대금 미지급 논란에 휩싸였지만 즉각 해명에 나서며 관련 의혹을 전면 부인했다.15일 공개된 2차 티저 영상에는 부안을 배경으로 밥도둑을 찾아 나선 이장우의 추적기가 담겼다. 그는 마치 경찰이 단서를 쫓듯 신선한 식재료를 직접 채취하고, 이를 활용한 요리를 선보이며 시청자의 눈과 입을 사로잡을 예정이다. 특히 맛잘알 이장우의 요리 본능을 자극하는 사건들이 포착되며 어떤 밥도둑 메뉴가 탄생할지 궁금증을 유발한다.함께 공개된 포스터에는 바다를 배경으로 배 위에서 망태기를 멘 채 해남의 정취를 물씬 풍기는 이장우의 모습이 눈길을 끈다. 망태기 안에는 각종 신선한 해산물들이 담겨 있어 부안 밥도둑에 대한 힌트를 주는데, 슈트 차림으로 등장해 반전 매력을 더한 이장우는 실제로 바다에서의 각종 작업(?)을 거뜬히 해내며 현지인들의 감탄을 자아냈다고.시즌1 김제 죽산막걸리, 시즌2 강화 보물 레시피를 통해 각 지역의 다양한 먹거리와 이야기를 풀어냈던 '시골마을 이장우'. 이번 시즌3에서는 전북 부안에 살러 간 이장우가 산과 바다를 넘나드는 대여정을 예고하며 한층 확장된 스케일과 다채로운 이야기로 돌아온다.'시골마을 이장우3'는 29일 오후 9시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr