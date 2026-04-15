사진제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 TWS(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)가 미니 5집 'NO TRAGEDY'의 예고 콘텐츠를 연이어 공개하며 컴백 준비에 나섰다.TWS는 지난 14일 오후 10시 공식 SNS 채널을 통해 새 앨범 콤팩트 버전의 두 번째 오피셜 포토 'BLUSH'를 게시했다. 총 24장으로 구성된 이번 사진들에는 멤버들의 다채로운 모습이 담겼다.공개된 사진 속 신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민은 소년미와 함께 성숙한 분위기를 연출했다. 차분하면서도 깊이 있는 눈빛으로 카메라를 응시하며 이전 활동과는 또 다른 면모를 보여줬다.신곡의 일부를 확인할 수 있는 트랙 샘플러 영상도 베일을 벗었다. 15일 0시 공개된 '오늘의 운세' 형식의 영상 중 도훈 편에서는 세련된 하우스 사운드와 경쾌한 비트가 흘러나왔다. 영상 속 도훈은 '꿈꾸던 일이 모두 현실이 되진 않아요'라는 점괘에 따라 향수를 뿌리는 연출을 선보였다. 이어 강아지들이 몰려드는 상황이 발생하고, 사용한 제품의 정체가 강아지 향수였다는 반전이 전개되며 유쾌한 재미를 선사했다.TWS는 오는 19일까지 매일 순차적으로 트랙 샘플러를 공개할 계획이다.한편 TWS는 15일 오후 공식 SNS와 위버스를 통해 콤팩트 버전의 마지막 오피셜 포토 'RUSH'를 추가로 선보일 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr