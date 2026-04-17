모델 출신 배우 변우석과 노상현이 공식 행사에 참석해 자리를 빛냈다./사진=텐아시아DB

변우석과 노상현이 모델 시절의 기억을 떠올렸다./사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

변우석과 노상현이 모델 시절의 기억을 떠올렸다./사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

변우석과 노상현이 모델 시절의 기억을 떠올렸다.지난 14일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 '팀 대군부인을 볼 채비를 하라! EP. 135 아이유 변우석 노상현 공승연'이라는 제목의 영상이 공개됐다.MC 장도연은 변우석과 노상현에게 "두 분은 겹지인이 있다, 주우재 씨"라고 말을 꺼냈다. 이에 변우석은 "맞다. 우재 형이랑 겹치기도 하고 사실 형이랑은 모델 할 때도 화보를 몇 번 찍었었다"며 "형은 이미지가 바르고 뭔가 딱 서 있지 않냐. 그래서 다가가기 무서웠다"고 털어놨다. 이어 "그때는 외국 갔다 온 지 얼마 안 됐을 때다. 멋있어서 다가가기 힘들었다"고 당시를 떠올렸다.변우석의 솔직한 이야기에 노상현이 안절부절못하는 모습을 보이자 장도연은 "비유가 조금 그렇긴 한데 왜 이렇게 똥 마려운 강아지 같냐"고 농담을 건넸다, 이에 노상현은 "낯가리고 있었을 때"라고 답했다.이어 "그때 기억에 변우석 씨는 어땠냐"는 질문에 노상현은 "키가 진짜 크다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이에 변우석이 "키만 크다?"고 되묻자, 노상현은 당황한 듯 "당연히 멋있지. 웹툰에서 나온 것 같은 비주얼이었다"고 수습했다. 변우석은 "그 당시에는 너무 말라서 우재 형과 짤이 많이 나왔을 때다. 다행히 형이 좋게 얘기를 해줬다"고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr