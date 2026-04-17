전현무가 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

전현무가 먹트립의 시작부터 '결혼 현타'를 호소해 웃음을 터뜨린다./사진제공=MBN, 채널S

'48세 싱글' 전현무가 먹트립의 시작부터 '결혼 현타'를 호소해 웃음을 터뜨린다.17일(금) 밤 9시 10분 방송되는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3' 27회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '서울 뒷골목 투어' 특집에 나선 현장이 펼쳐진다.이날 서울에서 오프닝을 연 곽튜브는 잎이 떨어진 나무들을 바라보다가 전현무를 떠올린다. 공무원과 결혼한 곽튜브는 "이렇게 나뭇잎은 져도, 형의 변함없는 모습이 좋다. 상록수 같은 남자!"라고 치켜세운다. 이에 전현무는 "상록수 같은 싱글이다"라고 받아치며 '이마짚' 해 짠내 웃음을 유발한다.유쾌한 티키타카 속, 전현무는 준비해온 깃발까지 꺼내 들며 '서울 뒷골목 투어'를 전격 선포한다. 그는 "오늘 골목골목 발굴잼이 있을 것"이라며, 과거 섭외 불발로 놓쳤던 메뉴 도가니탕 재도전에 나선다.독립문 뒷골목으로 향한 그는 '전현무기'를 풀 가동해 섭외에 돌입하지만, 이른 아침 사장님의 부재로 뜻밖의 대기 상황에 놓인다. 식당 밖에서 전현무는 "여기가 두 가지로 유명하다. 미슐랭 받은 걸 숨기는 집, 할아버지들이 지팡이 짚고 오픈런하는 집"이라고 귀띔해 기대감을 끌어올린다.'먹브로' 전현무-곽튜브의 기대감을 한 몸에 받은 독립문 뒷골목 도가니 맛집의 정체가 무엇일지는 17일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획3' 27회 '서울 뒷골목 투어' 특집에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr