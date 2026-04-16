사진=유튜브 채널 롤링썬더

사진=유튜브 채널 롤링썬더

박세미가 아이돌을 꿈꾸는 학생들의 준비과정을 체험하고 그들 뒤에서 서포트를 하는 엄마들의 이야기를 들었다.14일 공개된 유튜브 '유아맘'에서 박세미는 댄스 아카데미를 찾아가 기획사 오디션을 준비하는 학생들을 만나 준비 과정을 체험하고, 부모들과 함께 이야기를 나누는 시간을 가졌다.보컬수업, 댄스수업을 체험하고 실제 오디션 현장까지 돌아본 박세미는 댄스 아카데미에서 아이돌을 준비하는 친구들의 부모님 세 명을 만났다. 아이돌이 하고 싶다는 자녀의 이야기를 처음 들었을 때 부모들의 반응은 비슷했다. 한 어머니는 "꿈이 있다는 게 기특하다고 생각했다. 살면서 내가 하고 싶은 걸 찾는 것건 어려운 일이다. 하고 싶은 게 있다면 해봐야 후회 없는 것 아니겠냐"고 말했다.비용 부분에 대한 부담에 대해서도 언급했다. 아이를 셋 중 두 명을 예체능 쪽으로 키우고 있는 어머니는 "댄스 학원, 보컬 레슨에 영어, 수학 같은 학원비까지 최소 500만원은 나간다"고 말했고, 아이 둘을 키우는 어머니 역시 "두 명 다 예체능 쪽이어서 500만 원정도 비용이 든다. 이 비용이 평균적이라고 보긴 어렵지만, 얼마나 지원해 줄 수 있느냐 관건 인데 그걸 부모 입장에서는 타협하기 쉽지 않다"고 솔직하게 털어놨다.부모 입장에서 가장 고민하는 부분은 금전적인 것 뿐 아니라 아이의 진로 문제였다. 한 어머니는 "아이는 아이돌이라는 꿈을 향해 가겠지만 부모는 다른 길까지도 생각하면서 가야 한다. 엔터 쪽에서 다른 선택지들도 고려하고 있다"고 말했다. 부모 입장에서 학업 부분도 소홀할 수 없는 이유였다. 이밖에도 아이의 키 성장에 대한 고민, 음색에 맞는 오디션 선곡을 함께 고민하는 등 연습생 엄마들의 현실적인 이야기들도 들을 수 있었다.아카데미 체험에서는 현직 강사들로부터 기획사 오디션 트렌드와 꿀팁들을 전수 받았다. 댄스 아카데미 원장님은 "최근 기획사에서는 피지컬을 보는 경향이 두드러지고 있다"고 설명했고, 보컬 선생님은 "오디션 선곡에서 자신의 음역대에 맞는 곡을 해야 한다. 최근 유행하는 곡을 하는 건 추천하지 않는다"고 설명했다. 댄스 선생님은 "댄스에서 중요한 건 기세다. 자신 있게 추는 모습을 보여줘야 한다"고 말했다.이밖에도 박세미는 현재 아이돌을 준비하고 있는 학생들을 만나 이들의 고민과 오디션을 보면서 경험한 에피소드, 미래에 대한 계획들을 직접 듣기도 했다. 또 기획사 오디션의 다양한 형식들과 지원 방법 등 구체적인 정보들도 소개됐다.'유아맘'은 평소 육아 콘텐츠에서 큰 공감을 얻었던 박세미를 위해 기획된 콘텐츠로 아이를 키우는 엄마들의 삶과 아이들의 삶을 직접 체험하는 유튜브 콘텐츠다. 재미와 정보, 공감을 얻겠다는 기획의도로 시작했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr