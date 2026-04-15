가수 겸 배우 정지훈이 이야기하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

넷플릭스(Netflix) 시리즈 시즌2가 공개 2주 차에도 뜨거운 인기를 이어가고 있다. / 사진제공=넷플릭스

2017년 배우 김태희와 결혼한 가수 겸 배우 정지훈이 출연한 넷플릭스(Netflix) 시리즈 '사냥개들' 시즌2가 공개 2주 차에도 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위에 올랐다.극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 건우(우도환)와 우진(이상이)이, 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기 '사냥개들' 시즌2가 연일 뜨거운 반응으로 흥행 가도를 달리고 있다.'사냥개들' 시즌2는 4월 6일부터 4월 12일까지 7,400,000 시청수(시청시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)를 기록하며 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위에 올랐다. 여기에 공개 직후부터 오늘까지 ‘대한민국의 TOP 10 시리즈’ 1위를 차지한 것은 물론 프랑스, 브라질, 모로코, 베트남, 필리핀, 인도 등을 포함한 전 세계 80개국 TOP 10 리스트에도 올랐다.'사냥개들' 시즌2는 시작부터 강렬했다. 챔피언의 자리에 오른 순간 건우와 우진에게 찾아온 백정(정지훈)이라는 거대한 위협. 새로운 위기를 맞닥뜨린 건우와 우진의 모습은 단숨에 긴장감을 높이며 보는 이들을 몰입시켰다. 더욱 거세진 빌런 일당의 공격에 맞서 소중한 사람들을 지켜야만 하는 ‘건우진’의 혈투, 그 속에서 빛난 두 사람의 우정과 뜨거운 브로맨스가 무엇보다 빛났다.넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2는 넷플릭스에서 절찬 스트리밍 중이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr