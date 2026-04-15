랄랄, 인당 600만원짜리 비즈니스석 탑승…아픈 딸은 한국에

크리에이터 랄랄이 남편과 프랑스 파리로 출장을 떠났다.최근 랄랄은 감기걸린 딸 서빈 양을 한국에 두고 남편과 파리행 비행기에 탑승했다. 랄랄은 비즈니스석에서 다양한 음식들을 먹으며 호화로움을 즐겼다. 랄랄이 탄 K사 비즈니스석의 왕복 가격은 600만원대다.한편 랄랄은 2019년부터 아프리카TV, 유튜브, 틱톡 등 다양한 플랫폼에서 활동하며 큰 인기를 얻었다. 특히 1958년생 중년 여성 캐릭터 '이명화'는 부녀회장·건물주 콘셉트와 직설적인 말투로 화제를 모았다.최근에는 방송을 통해 "굿즈 사업으로 지금까지 6년 동안 번 돈을 거의 다 날렸다"며 "재고 보관 비용과 폐기 비용까지 발생하면서 손실이 더 커졌다"고 털어놨다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr