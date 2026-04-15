방송인 김종국이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

김종국이 신체 변화를 고백했다./사진제공=KBS

지난해 9월 비연예인 아내와 결혼해 2세를 준비 중인 김종국(49)이 성(性)호르몬 자부심을 폭발시킨다.오는 16일 오후 8시 30분 방송되는 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들(이하 ‘옥문아’) 310회에서는 대한민국에서 가장 핫한 '산부인과 전문의' 김지연, 추성일이 잘못된 성 건강 속설들을 바로잡기 위해 출격한다.이와 함께 '옥탑즈' 송은이, 김숙, 김종국, 홍진경, 양세찬, 주우재 역시 건강 관련 호기심들이 하늘을 찌른다. 이 중에서도 김종국은 "나이가 들면서 성격이 차분해졌다"라며 신체 변화를 고백, 별안간 '갱년기 의혹'에 휩싸여 옥탑방을 들썩이게 한다. 그러나 연예계 대표 '정자왕'으로 유명한 김종국은 여유만만한 표정으로 "나는 내가 갱년기인지 잘 모르겠다. 남성 호르몬이 너무 높으니까"라며 '테스토스테론 부심'을 부려 주변을 웃음바다로 만든다.'김종국 저격수' 주우재는 김종국의 세밀한 변화도 놓치지 않는다. 주우재는 "종국이 형 얼굴이 달라졌다. 예전에 비해 지금은 어플 필터 씌운 느낌"이라며 50세 새신랑의 '에겐화'를 주장하고, 김숙 역시 "맞다. 인상이 순해졌다"라며 맞장구를 친다. 그럼에도 김종국은 "남성 호르몬이 많이 나오면서 여성 호르몬도 많이 나오는 것"이라며 '갱년기'도 '에겐화'도 아닌 '성호르몬 부자'의 길을 택한다.이날 '옥탑즈'는 김지연, 추성일을 향해 치솟는 호기심만큼 수많은 질문 폭탄을 쏟아부어 옥탑방을 열띤 토론의 장으로 만든다. 실제 주우재가 "역대 옥탑방 토크 중에 데시벨 제일 높은 것 같다"라고 엄지를 치켜들었을 정도. 이에 '옥탑즈'가 과몰입한 도파민 폭발 수다와 퀴즈 전쟁은 어떨지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr