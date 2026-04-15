'멋진 신세계' 임지연이 '조선 악녀'를 연기한다. / 사진제공=SBS '멋진 신세계'

'멋진 신세계' 임지연이 '조선 악녀'를 연기한다. / 사진제공=SBS '멋진 신세계'

SBS 새 금토드라마 ‘멋진 신세계’의 ‘조선악녀’ 임지연이 21세기 대한민국에 전격 상륙한다.오는 5월 8일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 ‘멋진 신세계’(연출 한태섭/ 극본 강현주 /제작 스튜디오S, 길픽쳐스)는 희대의 조선 악녀 영혼이 씌어 ‘악질’ 해진 무명배우 신서리(임지연 분)와 자본주의가 낳은 괴물이라 불리는 악질재벌 차세계(허남준 분)의 일촉즉발 전쟁 같은 로맨스 코미디 드라마다. 드라마 ‘스토브리그’, ‘치얼업’ 등을 연출한 한태섭 감독과 신예 강현주 작가가 의기투합하고, 배우 임지연(강단심/신서리 역)과 허남준(차세계 역)이 악질 시너지를 예고한다.이 가운데 ‘멋진 신세계’ 측이 ‘조선악녀’ 임지연의 21세기 강림 순간을 공개했다. 임지연이 맡은 ‘신서리’는 조선을 뒤흔든 희대의 악녀 ‘강단심’이 빙의 된 대한민국의 무명배우. 공개된 스틸 속 임지연은 눈앞에 펼쳐진 놀라운 신세계에 눈이 휘둥그레진 모습. 특히 난생처음 마주한 풍경과 무수리에게 얼굴을 붙잡히는 생소한 경험 앞에 악녀의 독기는 온데간데없이 어리둥절한 표정을 짓는 임지연의 모습이 웃음을 자아내는 한편, 과연 그녀가 21세기 한복판에 떨어지게 된 연유가 대체 무엇일지 호기심을 자극한다.이와 함께 악녀의 독기를 되찾은 임지연의 ‘맑눈광’ 눈빛이 포착됐다. 누구도 쉽게 다가설 수 없는 살벌한(?) 그녀의 아우라가 조선을 호령한 악녀다운 기개를 내뿜는다. 천하의 조선악녀 임지연이 21세기 대한민국에서 무사히 살아남을 수 있을지, 그녀의 험난하고도 유쾌한 신세계 적응기가 주목된다.공개된 스틸 속 임지연의 코믹한 표정 연기가 강렬하게 시선을 사로잡는다. ‘멋진 신세계’를 통해 본격적인 첫 코믹 연기를 선보이는 임지연은 온몸을 내던지는 연기로 대체불가한 웃음을 선사할 것을 예고한다.매번 강력한 캐릭터 소화력으로 새로운 즐거움을 주는 임지연의 전무후무 ‘코믹 악녀’ 캐릭터가 어떻게 펼쳐질지 다가올 ‘멋진 신세계’ 본 방송에 대한 궁금증이 상승한다.‘조선악녀’ 임지연과 ‘악질재벌’ 허남준의 ‘악질 시너지’가 기대되는 SBS 새 금토드라마 ‘멋진 신세계’는 오는 5월 8일 금요일 밤 9시 50분 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr