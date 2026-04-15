장동민이 공식 석상에 참석해 멘트를 하고 있다. /사진=텐아시아DB

라디오스타'에 출연한 개그맨 장동민 / 사진제공=MBC

개그맨 장동민(48)이 '라디오스타'에서 실리프팅 시술을 받았다고 고백한다.15일 방송되는 MBC '라디오스타'는 배우 서현철, 방송인 장동민, 뮤지컬 배우이자 가수 차지연, 비트박서 윙(WING)이 출연하는 '오 마이 GOD' 특집으로 꾸며진다.장동민은 이번 방송에서 본인 이름을 건 서바이벌 프로그램을 준비 중인 근황을 공개하며 기획자로서 직접 출연자 모집까지 나선 사연과 함께 프로그램을 구상하게 된 배경을 전한다. 또한 다수의 서바이벌 프로그램 우승자로서 겪은 징크스와 강박 에피소드를 솔직하게 풀어내며 토크의 몰입도를 끌어올린다.한편 장동민은 실리프팅 시술 비하인드를 공개하며 예상치 못한 상황에서 겪은 고통을 솔직하게 전해 웃음을 자아낸다. 여기에 플라스틱 무게를 줄이기 위한 발명 아이디어를 공개하며 생활 밀착형 발상을 보여준다. 일상에서 출발한 아이디어가 어떻게 구체화됐는지 설명한다.이와 함께 매미킴 김동현과의 손씨름 일화를 전하며 "손씨름은 기술이다"라는 자신만의 논리를 공개하고, 즉석에서 시범 대결까지 선보이며 현장 분위기를 뜨겁게 달군다.'라디오스타'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr