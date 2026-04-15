'클라이맥스'에서 박재상 역을 맡은 배우 이가섭 / 사진제공=팀호프

'클라이맥스'에서 박재상 역을 맡은 배우 이가섭 / 사진제공=팀호프

배우 이가섭이 최근 티파니 영과 혼인신고를 마친 배우 변요한의 근황을 전했다.최근 ENA 월화드라마 '클라이맥스'에 출연한 이가섭을 만났다. 작품에서 보여준 강렬한 이미지와는 달리 단정한 모습으로 등장한 그는 담담하게 자신에 대한 이야기를 들려줬다'클라이맥스'는 대한민국 최고의 자리에 서기 위해 권력의 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭(주지훈 분)과 그를 둘러싼 이들의 치열한 생존극을 그린다. 이가섭은 톱스타 추상아(하지원 분)를 향한 사랑과 집착으로 결국 파멸에 이르는 박재상 역을 맡았다.이가섭은 박재상 캐릭터를 표현하기 위해 체중을 감량했다. 이가섭은 "감독님께서 선이 더 잘 보이는 느낌을 원했다"라며 "가죽 재킷을 자주 입는 캐릭터라 몸 선이 살아야 할 것 같아서 체중을 3kg 정도 감량했다"고 밝혔다. 이어 그는 "전체적으로 슬림하면서도 어딘가 유약해 보이는 이미지를 만들고 싶었다. 겉으로는 강해 보이지만 동시에 약해 보이는, 그 안에서 분노가 터져 나오는 지점을 표현하려 했다"고 덧붙였다.2011년 단편 영화 '복무태만'으로 데뷔한 이가섭은 tvN '비밀의 숲 2', '지리산', MBC '백설공주에게 죽음을-Black Out', 웨이브 'S라인' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓았다. 함께 호흡을 맞추며 가장 가까워진 배우가 있냐고 묻자 그는 배우 변요한을 언급했다.이가섭은 "그냥 같이 있는 것 자체가 좋은 형이다. 지금도 함께 촬영 중인데, 형이랑 연기하는 게 너무 재밌고 즐겁다. 에너지가 정말 좋아서 말로 표현하기 어려울 정도다. 항상 좋은 자극을 주는 많이 좋아하는 형"이라며 웃어 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr