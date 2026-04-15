로이킴/ 사진=텐아시아 DB

로이킴/ 사진 제공=채널A '하트시그널5'

싱어송라이터 로이킴이 '하트시그널5'에서 유쾌한 입담을 보여줬다.로이킴은 14일 첫 방송된 채널A '하트시그널5'에 윤종신, 이상민, 김이나, 츠키와 함께 '연예인 예측단'으로 출연했다.이날 방송에서 로이킴은 입주자들의 감정선을 따라가며 심도 있는 분석을 했다. 하지만, 다른 예측단의 의견을 듣자마자 자신의 판단을 바꾸는 '팔랑귀 면모'를 보여 스튜디오를 웃음바다로 만들었다. 이를 지켜본 김이나는 "비닐귀네"라고 했고, 이상민 역시 "너 왔다 갔다 한다"며 농담을 던졌다.로이킴은 적극적으로 추리에 참여하며 의견을 피력했다. 그는 "우열은 규리 같다"고 자신의 분석을 내놨고, 김이나는 "원래는 유경이라고 생각했는데 로이킴이 확신하니까 흔들린다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이상민은 "로이킴 의견 한 번 들어주자"며 판을 키웠고, 윤종신은 "프로그램 떠나서 로이킴이 똥촉인지 금촉인지 판별하자"고 받아쳐 분위기를 끌어올렸다.하지만 결과는 반전이었다. 첫 문자 선택에서 예측이 빗나가자 로이킴은 결국 '똥손' 타이틀을 얻으며 당황, 급기야 "나댔습니다"라고 고개를 숙이며 자폭 멘트를 날려 웃음을 더했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr