'동상이몽2'에 출연한 코미디언 이봉원 / 사진='동상이몽2' 캡처

'동상이몽2'에 출연한 코미디언 이봉원 / 사진='동상이몽2' 캡처

'동상이몽2'에 출연한 코미디언 이봉원 / 사진='동상이몽2' 캡처

코미디언 이봉원이 유방암 투병 중인 아내 박미선의 근황을 공개했다.지난 14일 방송된 SBS '동상이몽2 – 너는 내 운명'에는 이봉원이 출연해 박미선과 각집살이를 하는 일상을 공개했다.이봉원은 "소상공인으로 짬뽕 팔고, 개인 유튜브 채널 운영하면서 지냈다. 그러다가 애 엄마가 건강이 안 좋아져서 같이 병원 다니면서 치료를 도우며 지냈다"라며 말문을 열었다. 항암치료를 받는 내내 박미선의 곁을 지켰다고. 이봉원은 "(현재) 치료는 다 끝났고 약을 먹으면서 추이를 지켜보는 중이다. 내가 원래 잘 챙겨주는 성격이 못되지만, 그래도 뭐 해 달라고 하면 다 해주고 있다"라며 웃었다.여전히 각집살이 중임을 밝히기도 했다. 이봉원은 "(박미선과) 여행을 다니며 추억도 쌓고 사이도 더 돈독해졌다. 현재도 여전히 각집살이 중이다. 그래도 병원 갈 때마다 같이 간다. 병원 갈 때 아니면 내가 있어 봐야 (무슨 소용이냐")라고 말해 웃음을 자아냈다.한편 박미선은 지난 2024년 12월 유방암 초기 진단을 받고, 1년여간의 투병 끝에 완치 소식과 함께 방송에 복귀했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr