'하트시그널5' 첫 회에서 몰표녀에 등극한 강유경 / 사진제공=채널A

지난 14일 방송된 '하트시그널5' 첫 회 / 사진제공=채널A

지난 14일 방송된 '하트시그널5' 첫 회 / 사진제공=채널A

지난 14일 방송된 '하트시그널5' 첫 회 / 사진제공=채널A

'하트시그널5' 강유경이 입주 첫날 몰표녀에 등극했다.지난 14일 방송된 채널A '하트시그널5' 첫 회에서는 시그널 하우스를 찾아온 입주자 6인 박우열-김성민-김서원-김민주-정규리-강유경의 설레는 첫 만남이 그려졌다.서울 이태원에 위치한 시그널 하우스에 가장 먼저 박우열이 입주했다. 188cm의 키에 강아지상 비주얼로 시선을 사로잡은 그는 다음으로 도착한 김민주의 캐리어를 함께 들어주며 차분하면서도 자상한 매력을 보였다. 김민주에 이어 시원한 이목구비를 가진 정규리가 도착했는데, 이때 박우열의 귀가 빨개져 호감 시그널이라는 예측단의 추측이 나왔다. 미묘한 공기 속 전교 회장 느낌의 훈남 김성민이 입주했다. 이어 배우 김재원을 연상케 하는 시크한 매력의 김서원도 합류했고 마지막으로 상큼한 단발머리의 강유경이 합류했다.이들은 새로운 데이트 룰인 1:1 대화에 들어갔다. 여성 입주자가 이야기를 나누고 싶은 남성 입주자의 순서를 정해 각기 돌아가면서 10분씩 대화하기로 한 것. 여기서 가위바위보로 1등을 한 정규리는 김서원을, 강유경은 김성민을, 김민주는 박우열을 첫 대화 상대로 정했다. 그런데 정규리는 "가장 이상형에 가깝다"는 김서원과의 대화에서 어색한 분위기를 형성했고, 김서원도 겉도는 말만 했다.무미건조한 대화에 상처받은 정규리는 박우열과 1:1 대화를 했는데, 두 사람은 의외로 대화가 잘 통했다. 박우열은 "내일 출근할 때 제가 차로 지하철역까지 데려다주겠다"고 제안해 정규리를 활짝 웃게 했다. 대화 종료 후 박우열은 속마음 인터뷰에서 "사실 규리 씨에게 가장 이성적인 호감을 느꼈다. 웃는 모습이 예쁘셔서 저도 모르게 자꾸 쳐다봤다"고 털어놨다.저녁이 되자, 입주자들은 식사 당번을 정했다. 이때 박우열과 강유경이 짝꿍이 되어 첫 저녁 식사를 함께 준비했다. 두 사람은 주방에서 함께 일하며 가까워졌다. 강유경은 마음의 벽을 조금씩 허물었고, 그러던 중 김서원과 김성민이 "도와주겠다"며 주방에 합류했다. 강유경의 표정은 바로 굳어졌지만, 이를 알 리 없는 김서원은 앞치마까지 걸치면서 강유경 주위를 맴돌았다.잠시 뒤, 김민주와 정규리도 주방에 나타났다. 그럼에도 세 명의 남자 입주자들은 오로지 강유경만 신경 썼다. 이를 지켜보던 윤종신은 "두 남자가 등을 돌리고 있다"고 안타까워하면서도 "유경이가 '하트시그널' 사상 최단 시간 내에 마음의 벽을 무너뜨렸다"며 감탄했다. 김이나는 "원래 허물려고 만든 벽이라니까"라고 받아쳐 모두를 폭소케 했다.식사를 마친 뒤에는 호감 있는 상대에게 문자 메시지를 보내는 시간이 진행됐다. 연예인 예측단은 그간 나온 시그널을 바탕으로 썸 추리에 들어갔다. 로이킴은 "우열이 유경이 아닌 규리에게 문자를 보냈을 것"이라고 강력하게 주장했다. 그러나 확인 결과 우열은 유경에게 문자를 보냈다. 특히 세 남자 입주자가 모두 유경에게 문자를 보내 강유경은 몰표녀가 되는 동시에 박우열과 커플 매치에 성공했다.김민주는 성민에게, 정규리는 우열에게 문자를 전송했다. 직후 윤종신은 "시즌2 이후 첫 몰표녀가 탄생했다"며 박수를 쳤고, 로이킴 때문에 썸 추리에 아쉽게 실패한 예측단들은 "저 똥촉 치워라"며 로이킴을 놀렸다. 로이킴은 "제가 나댔다"며 고개를 숙여 현장을 웃음바다로 만들었다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr