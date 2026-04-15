가수 윤도현이 이야기하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

/ 사진=유튜브 '성시경의 만날텐데'

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밴드 YB 보컬 윤도현(54)이 희귀암 투병 당시를 떠올리며 완치까지의 과정을 전했다.지난 13일 성시경 유튜브 채널에 공개된 영상에서 윤도현은 2021년 희귀 혈액암 '위말트 림프종' 진단을 받았던 순간을 회상했다. 건강검진 결과가 지연되자 병원을 찾았고, 그 자리에서 암 판정을 받았다.윤도현은 "아무렇지 않은 척 먼저 '암이냐'고 물었는데 의사가 '맞다'고 하더라"며 "순간 얼굴이 확 빨개지고 심장이 크게 뛰었다"고 당시를 떠올렸다. 이어 의료진이 "죽지 않는다. 고칠 수 있다"고 말해준 것이 큰 위로가 됐다고 전했다.해당 질환은 희귀암이지만 비교적 예후가 나쁜 편은 아니며, 약물 치료로 호전되는 경우가 많다고 설명했다. 그러나 윤도현의 경우 약물 치료 효과가 크지 않아 약 30일간 방사선 치료를 병행했다.치료 과정은 쉽지 않았다. 그는 "음식도 잘 넘어가지 않고 몸이 많이 지쳤지만 끝까지 버텼다" 고 털어놨다. 이후 검사에서 암이 사라졌다는 결과를 받으며 완치 판정을 받았고, 현재는 정기 검진을 통해 건강을 관리 중이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr