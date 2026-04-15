가수 화사가 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

가수 화사가 공연을 앞두고 발바닥에 2도 화상을 입었던 사고 당시의 상황을 언급했다.화사는 지난 14일 방송된 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다'에 출연해 마마무의 향후 활동 계획과 함께 부상 당시의 정황을 공개했다.이날 방송에서 한 청취자가 콘서트 당시 화상을 입은 상태로 무대를 소화했는지 묻자 화사가 직접 답했다. 그는 가열식 가습기를 이동시키던 중 물을 쏟아 발바닥을 데었다고 밝혔다.화사는 사고 과정에 대해 "가열식 가습기를 옮기다가 물을 쏟았고, 그걸 밟았다"라며 "불행 중 다행으로 몸이 아니라 발에 닿은 것"이라고 설명했다. 특히 "알몸 상태에서 가습기를 옮기고 있었는데, 물을 밟은 것이라 더 큰 화상을 피할 수 있었다"라고 덧붙였다.사고 직후 응급실을 방문해 치료를 받았던 화사는 현재 건강 상태에 대해 "2도 화상이었지만 현재는 완치된 상태"라고 전했다. 이어 "한때 피부가 거뭇했지만 지금은 흔적도 거의 없다"라고 부연했다.앞서 화사는 웹예능 '살롱드립'을 통해서도 공연 전날 100도가 넘는 가열식 가습기 물을 밟아 화상을 입었던 일화를 전한 바 있다.한편 마마무는 데뷔 12주년을 기념해 오는 6월 완전체 컴백과 더불어 월드 투어를 진행할 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr