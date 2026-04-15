방송인 정형돈이 몰라보게 그을려진 얼굴로 근황을 알렸다. / 사진=한유라 SNS

사진=한유라 SNS

방송인 정형돈이 몰라보게 달라진 비주얼 근황을 보였다.아내 한유라는 14일 자신의 인스타그램 스토리에 "잘 주무심ㅋ"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 한유라가 정형돈 그리고 두 딸과 함께 영화관을 방문한 모습. 그러나 같은 조명 아래 있음에도 두 딸의 피부톤과 달리 정형돈의 얼굴은 까맣게 그을려 있어 눈길을 끌었다.한편 방송 작가 출신인 한유라는 2009년 정형돈과 결혼해 슬하에 쌍둥이 딸을 두고 있다. 한유라와 두 딸은 현재 미국 하와이에 거주 중이며, 정형돈은 한국과 하와이를 오가며 생활하고 있는 것으로 전해졌다.한유라는 최근 서울 복귀 계획을 알린 바 있다. 그는 시어머니 기일을 챙기며 "내년부턴 서울로 모실게요"라며 4년의 하와이 생활 마무리를 암시했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr