'로맨스의 절댓값'에 출연하는 배우 차학연, 김향기 / 사진=텐아시아DB

'로맨스의 절댓값'에서 여의주 역을 맡은 배우 김향기 / 사진제공=쿠팡플레이

'로맨스의 절댓값'에서 가우수 역을 맡은 배우 차학연 / 사진제공=쿠팡플레이

'로맨스의 절댓값' 출연진이 단체로 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=쿠팡플레이

BL(보이즈 러브) 소재를 다루는 작품 '로맨스의 절댓값'이 색다른 재미를 예고했다. 연출을 맡은 이태곤 감독은 "남자 배우들이 BL 연기를 할 때 더 초롱초롱해졌다. 진짜 그런 정서가 있지 않나 의심이 갈 정도였다. 기대하셔도 좋을 것"이라고 자신했다.14일 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 김향기, 차학연, 김재현, 손정혁, 김동규, 이태곤 감독이 참석했다.'로맨스의 절댓값'은 꽃미남 선생님들을 주인공으로 BL 소설을 쓰던 여고생이 현실에서 그들과 예상치 못한 순간들을 마주하며, 파란만장한 학교생활의 주인공이 되는 하이틴 시리즈다.김향기는 낮에는 평범한 여고생, 밤에는 BL 소설 작가로 활동하는 여의주 역을 맡았다. 그는 "낮에는 글쓰기를 좋아하는 평범한 여고생이지만, 밤에는 이묵이라는 필명을 쓰고 작품 활동을 하는 또 다른 자아를 가진 인물"이라고 캐릭터를 설명했다.작품을 선택한 이유에 대해 김향기는 "처음 대본을 봤을 때 굉장히 만화적이면서도 캐릭터들이 입체적이라 매력적으로 느껴졌다. 이후 이야기가 궁금해지는 힘이 있었다"고 말했다. 이어 그는 "데뷔 후 처음으로 코미디 장르를 하게 됐다. 평소 코미디 연기를 잘하는 분들을 존경해 왔는데, 이번 작품을 통해 나도 그 재미를 잘 살려보고 싶었다"고 덧붙였다.김향기는 "인물 자체가 굉장히 입체적이라 캐릭터를 만들어가는 데 집중했다. 웃기고 싶다는 생각에 머리도 짧게 잘랐다"고 밝혔다. 그러면서 "캐릭터와 가장 잘 어울리는 이미지를 찾고 싶었다. 여러 고민 끝에 머리를 잘랐는데, 막상 잘라놓고 보니 어릴 적 모습과 비슷해 보여서 놀랐다"라며 웃었다.차학연은 IQ 156의 멘사 회원이자 냉철한 매력을 지닌 수학 교사 가우수로 분한다. 차학연은 "우수는 스스로 굉장히 이성적이고 자기만의 틀이 확고하다고 생각하는 인물이지만 자세히 들여다보면 허당미도 있다. 스스로는 완벽하다고 믿는 데서 오는 재미가 있을 것"이라고 말했다.가장 신경 쓴 부분은 말투였다고. 차학연은 "평소 내 말투는 둥글고 부드러운 편인데, 우수는 더 뾰족하고 날카로운 느낌을 가지고 있는 인물이었다"라며 "내가 평소에 잘 쓰지 않는 말투와 행동들을 보여드리기 위해 많이 연습했던 기억이 난다"고 회상했다.이어 차학연은 "촬영하는 내내 다시 한번 학창시절을 경험한 느낌이었다. 호흡도 잘 맞았고 웃음이 끊이질 않았다. 감독님도 반응을 잘 해주셔서 더 열심히 준비해 갈 수 있었던 것 같다. 많은 관심 부탁드린다"고 요청했다.연출을 맡은 이태곤 감독은 "이번 작품을 준비하면서 BL 장르가 소비되고 이 장르를 좋아하는 시청층이 있다는 걸 알게 됐다. BL도 하나의 장르라고 생각했기 때문에 분위기 전체는 코믹하지만, 인물 간 감정이 자연스럽게 전달될 수 있도록 신경썼다"고 설명했다.촬영 비하인드를 밝히기도 했다. 이 감독은 "BL이라는 장르가 화면에 담겼을 때 어떤 느낌일까 궁금했는데 우리 배우들이 너무 잘 해내 줬다. 현장에서 아이디어도 많이 나와서 대본에 없었던 내용이 담기기도 했다"고 말했다.다른 하이틴 작품과의 차별점으로는 '성장'을 꼽았다. 이 감독은 "고등학생 작가가 이름을 숨기고 활동하는 내용으로 극이 전개되지만 결국 이 이야기의 본질은 '인간의 성장'이다. 성장이라는 키워드에 초점을 두고 유심히 봐주시면 감사할 것 같다"고 당부했다.'로맨스의 절댓값'은 오는 17일 오후 8시 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr