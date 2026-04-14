'정재은♥' 서현철, 60살에 늦둥이 딸 키운다더니…짠내 육아 "1인 다역 감내" ('라스')

서현철-정재은 부부./ 사진제공=다른이엔티

배우 서현철(60)이 7년 만에 ‘라디오스타’에 돌아온다. 정재은과 결혼한 그는 아내와 함께하는 유튜브 채널을 개설 2주 만에 10만 구독자를 돌파한 근황부터 ‘우럭 여사’ 작명 비하인드, 장모님과 아내, 딸까지 3대째 이어지는 ‘맥락 파괴 화법’까지 공개한다.오는 15일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 배우 서현철, 방송인 장동민, 뮤지컬 배우이자 가수 차지연, 비트박서 윙(WING)이 출연하는 ‘오 마이 GOD’ 특집으로 꾸며진다.서현철은 7년 동안 가득 쌓인 에피소드를 쏟아내며 입담을 뽐낸다. 아내와 함께하는 유튜브 채널을 개설한 지 2주 만에 10만 구독자를 돌파한 근황을 전하면서 “과거 ‘라스’ 출연 덕분에 러브콜이 이어졌다”라고 비하인드를 밝힌다.자신이 직접 지은 아내 별명 ‘우럭 여사’의 작명 비하인드를 공개하고, 아내의 ‘맥락 파괴 화법’의 진실을 밝혀 큰 웃음을 안긴다. 서현철은 아내와 딸을 비롯해 아버지, 장모님과 다 같이 한 집에 살고 있는 독특한 가족 구성원을 밝히며, 자연스럽게 장모님-아내-딸의 대화를 접하게 됐다고. 그는 이른바 3대째 이어지는 ‘맥락 파괴 화법’을 ‘에피소드의 신’답게 생생하게 설명해 스튜디오를 웃음바다로 만든다.서현철은 ‘아내 토크 1인자’답게 장례식장에서 벌어진 아내와의 에피소드를 전하며 울지도 웃지도 못했던 상황을 공개해 모두 포복절도하게 한다. 여기에 늦둥이 딸을 위해 상황마다 역할을 바꿔가며 1인 다역을 감내하는 육아 일상까지 더해 현실적인 공감을 이끈다.조회수 700만 회를 기록한 챌린지 댄스를 직접 선보이며 몸으로 증명하는 예능감을 드러낸다. 온몸을 활용한 퍼포먼스가 현장 분위기를 단숨에 끌어올렸다는 후문이다.7년 만에 돌아온 서현철이 선보일 ‘에피소드 풀코스’ 토크는 이날 오후 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’를 통해 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr