'로맨스의 절댓값'에서 가우수 역을 맡은 배우 차학연 / 사진=텐아시아DB

'로맨스의 절댓값'에서 가우수 역을 맡은 배우 차학연 / 사진제공=쿠팡플레이

그룹 빅스의 리더이자 배우로 활동 중인 차학연이 두 번째 BL 장르에 도전한 소감을 밝혔다.14일 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 김향기, 차학연, 김재현, 손정혁, 김동규, 이태곤 감독이 참석했다.'로맨스의 절댓값'은 꽃미남 선생님들을 주인공으로 BL 소설을 쓰던 여고생이 현실에서 그들과 예상치 못한 순간들을 마주하며, 파란만장한 학교생활의 주인공이 되는 하이틴 시리즈다.차학연은 IQ 156의 멘사 회원이자 냉철한 매력을 지닌 수학 교사 가우수 역을 맡았다. 그는 "우수는 스스로 굉장히 이성적이고 자기만의 틀이 확고하다고 생각하는 인물이지만 자세히 들여다보면 허당미도 있다. 스스로는 완벽하다고 믿는 데서 오는 재미가 있을 것"이라고 캐릭터를 소개했다.작품을 위해 들인 노력에 대해서도 설명했다. 차학연은 "평소 내 말투는 둥글고 부드러운 편인데, 우수는 더 뾰족하고 날카로운 느낌이어야 해서 말투에 가장 신경을 많이 썼다"라며 "내가 평소에 잘 쓰지 않는 말투와 행동들을 보여드리기 위해 노력했다"고 회상했다.앞서 티빙 숏 오리지널 '이웃집 킬러'로 BL 장르에 첫 발을 들인 그는 이번 작품으로 다시 한번 같은 장르에 도전하게 됐다. 이에 대해 차학연은 "벌써 두 번째 BL 작품인데 이전에 했던 작품과 차이를 두기보다는 자연스럽게 촬영하려 했다"라며 "이번 작품에서는 캐릭터가 독특하고 불꽃 같은 면이 있어서 그런 부분을 더 과감하게 표현하려 했다"고 말했다.'로맨스의 절댓값'은 오는 17일 오후 8시에 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr