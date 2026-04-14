곽민선 아나운서가 악성 게시물에 법적 대응을 예고했다. / 사진제공=스타잇엔터테인먼트

곽민선 아나운서가 악성 게시물에 법적 대응을 예고했다. / 사진제공=스타잇엔터테인먼트

곽민선 아나운서 소속사가 허위 사실 유포 등 악성 게시물에 대해 강력한 법적 대응을 예고했다. 남편인 축구선수 송민규 이전 소속팀의 일부 극성팬들의 무분별한 욕설, 비방 등에 강력하게 대응하겠다는 것이다.14일 소속사 스타잇엔터테인먼트는 '속속 아티스트 곽민선 아나운서 관련 악성 게시물에 대한 강력한 법적 대응'라는 제목으로 입장문을 발표했다.스타잇엔터는 "당사는 최근 소속 아티스트 곽민선 아나운서와 관련해 온라인 및 SNS, 각종 커뮤니티를 통해 지속적으로 유포되고 있는 허위 사실, 협박, 악의적인 게시글 및 댓글, 명예훼손, 인격 모독, 사생활 침해 등 일체의 불법 행위에 대해 가능한 모든 법적 조치를 강력히 진행하고 있다"라고 밝혔다. 이어 "현재 당사는 자체 모니터링 시스템과 더불어 팬 여러분의 제보를 기반으로 증거 자료를 지속적으로 수집 및 검토하고 있으며, 이미 다수의 게시물 및 작성자에 대해 법적 절차를 진행 중이다. 이 과정에서 작성자를 특정하고 있으며, 익명성을 악용한 행위 역시 예외 없이 책임을 물을 예정"이라고 전했다.스타잇엔터는 "앞서 개인 SNS를 통해 관련 사안에 대한 자제를 요청드린 바 있으나, 이후에도 특정 커뮤니티 및 플랫폼을 중심으로 동일하거나 유사한 행위가 반복되고 있으며, 이에 대한 제보가 지속적으로 접수되고 있는 상황"이라며 "특히 사실 확인이 되지 않은 루머의 재생산 및 확대 유포 행위 역시 명백한 불법 행위에 해당함을 분명히 말씀드린다"고 강조했다. 이어 "당사는 기존 대응 기조를 유지함과 동시에, 추가적인 법적 조치를 포함한 모든 대응을 더욱 강화해 나갈 예정"이라며 "어떠한 경우에도 선처나 합의 없이 강경 대응할 방침이며, 단순 게시뿐만 아니라 댓글, 공유, 재가공, 유포에 이르는 모든 2차 가해 행위 역시 동일하게 법적 책임을 물을 것"이라고 강경 대응을 예고했다.스타잇엔터는는 "아울러 소속 아티스트의 권익 보호를 위해 향후에도 정기적인 대응 현황을 점검하고, 필요한 경우 추가적인 조치를 신속히 취할 예정"이라고 전했다. 또한 "당사는 소속 아티스트의 인격과 권리, 명예 보호를 최우선 가치로 삼고 있으며, 건강한 팬 문화 조성과 아티스트의 안정적인 활동 환경을 위해 최선의 노력을 다하겠다"라고 덧붙였다.곽민선 아나운서는 전날 자신의 SNS를 통해 고소 진행 상황에 대해 "오늘 저에 대한 것만 추가적으로 50건; 허위 사실 유포, 욕설, 인격 모독, 명예 훼손 등. 도와주시는 법무법인 정향 감사하다. 너무 많아서 죄송하다. 제보 도와주시면 감사하겠다"고 알렸다. 뿐만 아니라 "한 집단의 전체 구성원이 아닌 일부 악플러들의 수개월간 이어진 만행에 대한 피해 호소 및 중지 요청이다. 지금도 시달리고 있다. 부디 오해 없으시길 바란다"며 특정 악플러들에 대한 호소임을 강조했다.곽민선 아나운서는 지난해 12월 축구선수 송민규와 결혼했다. 송민규 선수는 전북 현대 모터스를 떠나 올해 FC서울로 이적했는데, 최근 서울월드컵경기장에서 열린 '2026 K리그1' 경기에서 서울이 전북을 1-0으로 꺾고 승리하자 일부 극성들이 곽민선 아나운서 SNS를 찾아 분풀이를 한 것으로 보인다. 이에 곽민선 아나운서는 SNS를 통해 "FA로 나올 때 루머와 배신자 프레임 스스로 만들고 갇힌 분들께 악성 DM들이 왔고 전북전 전날까지도 '전주성 분점에서 만나면 때려서 죽이겠다'라는 살해 예고도 받았다"고 털어놓았다. 또한 "자고 일어나니 '개랑이라 북패 남편 인사도 제대로 못 시키는 거냐'라는 조롱부터 심한 욕설과 성희롱 또 와있다. 보기에 불편한 분들이 계시어 더 이상 캡처하지 않고 조용히 고소하고 있었지만 계속 DM이 새롭게 와서 너무 피곤하다. 좀 그만해달라"고 호소한 바 있다.< 소속 아티스트 곽민선 아나운서 관련 악성 게시물에 대한 강력한 법적 대응 >스타잇엔터테인먼트입니다.당사는 최근 소속 아티스트 곽민선 아나운서와 관련하여 온라인 및 SNS, 각종 커뮤니티를 통해 지속적으로 유포되고 있는 허위 사실, 협박, 악의적인 게시글 및 댓글, 명예훼손, 인격 모독, 사생활 침해 등 일체의 불법 행위에 대해 가능한 모든 법적 조치를 강력히 진행하고 있습니다.현재 당사는 자체 모니터링 시스템과 더불어 팬 여러분의 제보를 기반으로 증거 자료를 지속적으로 수집 및 검토하고 있으며, 이미 다수의 게시물 및 작성자에 대해 법적 절차를 진행 중입니다. 이 과정에서 작성자를 특정하고 있으며, 익명성을 악용한 행위 역시 예외 없이 책임을 물을 예정입니다.앞서 개인 SNS를 통해 관련 사안에 대한 자제를 요청드린 바 있으나, 이후에도 특정 커뮤니티 및 플랫폼을 중심으로 동일하거나 유사한 행위가 반복되고 있으며, 이에 대한 제보가 지속적으로 접수되고 있는 상황입니다. 특히 사실 확인이 되지 않은 루머의 재생산 및 확대 유포 행위 역시 명백한 불법 행위에 해당함을 분명히 말씀드립니다.이에 당사는 기존 대응 기조를 유지함과 동시에, 추가적인 법적 조치를 포함한 모든 대응을 더욱 강화해 나갈 예정입니다. 어떠한 경우에도 선처나 합의 없이 강경 대응할 방침이며, 단순 게시뿐만 아니라 댓글, 공유, 재가공, 유포에 이르는 모든 2차 가해 행위 역시 동일하게 법적 책임을 물을 것입니다.아울러, 소속 아티스트의 권익 보호를 위해 향후에도 정기적인 대응 현황을 점검하고, 필요한 경우 추가적인 조치를 신속히 취할 예정입니다.당사는 소속 아티스트의 인격과 권리, 명예 보호를 최우선 가치로 삼고 있으며, 건강한 팬 문화 조성과 아티스트의 안정적인 활동 환경을 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.감사합니다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr