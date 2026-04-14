이다은, 윤남기 / 사진 = 남다리맥 유튜브 채널

MBN 예능 '돌싱글즈2' 출연자 이다은 윤남기 부부가 반려견 방치 및 입질 논란에 입을 열었다.13일 유튜브 채널 '남다리맥'에는 '방치된 맥스? 저희 생각은요'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 이다은은 "가족 사진을 올렸는데 (반려견) 맥스가 없어서 맥스의 안위를 궁금해하는 분들이 계신다"고 말문을 열었다.그는 "맥스한테 소홀한 거 아니냐는 분들이 있더라. 저희가 SNS에 입장을 올렸는데 그걸로 인해 더 오해가 생긴 것 같다. 단어 선택이 신중하지 못했다"며 "어떤 분들은 맥스를 입질하는 개로 인식하는 것 같아서 며칠 동안 속상했다"고 털어놨다. 이어 "예전에 한 번 한 건 맞지만, 평소에 늘 입질하는 개인 것처럼 오해하는 상황이 생기다 보니 굉장히 마음이 아팠다. 제가 생각이 짧았던 것 같다. 뉘우치는 시간이었다"고 해명하며 눈물을 훔쳤다.윤남기는 "둘째가 방심한 사이에 맥스 털을 뽑아버려서 맥스가 놀라서 한 번 쳤는데 아기다 보니까 피부가 연약해서 긁혔다"며 "아이도 이후에는 조심했다. 그 이후에는 특별한 문제도 없고 울타리도 없앴고 서로 조심하고 있다. 첫째가 둘도 없는 친구처럼 잘 지내고 있다. 둘째도 그렇게 될 것 같다"고 덧붙였다.이다은은 반려견을 향한 악플에 대해 "맥스가 없는 가족 사진을 보고 '맥스가 가족이 아닌가 보네요'라고 댓글을 달기도 하더라. 그건 좀 억지 같다"며 "무조건 사진에 없다고 반려견이 방치됐다고 하는 건 (아닌 것 같다)"고 선을 그었다.앞서 이다은은 지난 3일 자신의 SNS에 "맥스가 둘째 얼굴을 이빨로 할퀴는 일이 있었고, 그 일로 가족 모두가 예민해져 있던 상황이었다. 아이가 강아지를 대하는 법이 익숙치 않다보니 갑자기 만지거나 꼬리나 귀를 만지는 경우가 있었고 그 부분에서 스트레스를 많이 받았던 것 같다"며 "(반려견이) 한 번 입질을 했고 아이 얼굴에 길게 상처가 난 적이 있다"는 장문의 글을 게재한 바 있다.한편 이다은과 윤남기는 '돌싱글즈2'에 출연해 인연을 맺었다. 두 사람은 2022년 재혼했으며 최근 둘째 아들을 출산해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr