'탐정들의 영업비밀'에서 남편과 베이비시터가 불륜 관계인 사연이 공개됐다. / 사진=채널A '탐정들의 영업비밀' 영상 캡처

'탐정들의 영업비밀'에서 남편과 베이비시터가 불륜 관계인 사연이 공개됐다. / 사진=채널A '탐정들의 영업비밀' 영상 캡처

'탐정들의 영업비밀'(탐비)에서 전 남편, 그리고 전 남편과 불륜 관계의 베이비시터가 2살 아이를 돈벌이로 착취한 사연이 소개됐다.13일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀'의 '사건 수첩' 코너에서는 한 여성 의뢰인이 "이혼한 전 남편이 아이의 면접교섭 때마다 연락이 되지 않는다"며 "새로운 여성과 아이를 만나고 있는 것 같다"고 탐정단에 조사를 의뢰했다.제약회사 연구원인 의뢰인은 앞서 지방으로 스카우트되면서 2살 아들을 돌봐줄 입주 베이비시터를 들였다. 남편과는 주말부부로 지내게 됐다. 그러던 중 남편이 도박으로 수억 원의 빚을 진 것을 알게 돼 이혼했다. 이후에도 베이비시터는 의뢰인을 따라 지방으로 내려와 함께 지내며 아이를 돌봤다.하지만 탐정단의 조사 결과, 전 남편이 만나고 있는 여성의 정체는 바로 그 베이비시터였다. 두 사람은 이미 이혼 전부터 내연 관계를 이어온 것으로 드러났다. 더욱 경악스러운 사실은 베이비시터가 의뢰인의 아이를 자신의 아들인 것처럼 SNS에 노출하며 협찬과 판매에 이용해 돈을 벌고 있었다는 점이다. 심지어 전 남편은 도박 빚을 대신 갚아주겠다는 말에 이 행위에 적극 가담한 것으로 밝혀졌다. 이에 데프콘은 "이건 경찰이 출동해야 한다"며 아동 학대를 주장했다. 개그우먼 이은형은 "내가 이런 장면을 실제로 본다면 피가 거꾸로 솟을 것 같다"며 격분했다.여기에 그치지 않고 베이비시터는 의뢰인과 친밀한 관계를 유지하며 약점을 잡아 양육권까지 빼앗으려 했던 것으로 드러났다. 과거 두 차례 유산을 겪은 뒤 아이에 대한 집착이 심해진 베이비시터는 끝까지 "이 아이는 이제 내 아들이다"라며 왜곡된 모성애를 드러내 소름을 유발했다. 이를 지켜본 데프콘은 "최고로 무서운 공포영화 같은 사건"이라며 혀를 내둘렀다.일일 탐정으로 함께한 '20개월 현조맘' 이은형은 날카로운 촉으로 활약을 펼쳤다. 이은형은 "베이비시터가 남편의 도박 빚을 대신 갚아줬을 것 같다", "베이비시터에게 아이들이 있다는 건 허상이고, 남의 아이를 자신의 아이라고 믿고 집착 중이다"라며 핵심을 꿰뚫는 추리를 연이어 적중시키며 감탄을 자아냈다.생활밀착형 탐정 실화극 채널A '탐정들의 영업비밀'은 매주 월요일 밤 10시에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr