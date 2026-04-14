‘라디오스타’는 배우 서현철, 방송인 장동민, 뮤지컬 배우이자 가수 차지연, 비트박서 윙(WING)이 출연하는 ‘오 마이 GOD’ 특집으로 꾸며진다./ 사진 제공=MBC ‘라디오스타’

‘라디오스타’는 배우 서현철, 방송인 장동민, 뮤지컬 배우이자 가수 차지연, 비트박서 윙(WING)이 출연하는 ‘오 마이 GOD’ 특집으로 꾸며진다./ 사진 제공=MBC ‘라디오스타’

뮤지컬 배우 차지연이 뮤지컬, 국악, 트로트까지 각 장르마다 다른 창법을 선보인다.오는 15일 방송되는 MBC ‘라디오스타’(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희)는 배우 서현철, 방송인 장동민, 뮤지컬 배우이자 가수 차지연, 비트박서 윙(WING)이 출연하는 ‘오 마이 GOD’ 특집으로 꾸며진다.차지연은 1년 내내 풀스케줄인 근황을 밝히며 뮤지컬, 국악, 트로트를 오가며 매일 장르에 맞춰 ‘성대를 갈아 끼우며’ 살아가는 일상을 공개해 모두를 감탄케 한다.또한 ‘현역가왕’ 도전이 뜻밖의 계기에서 시작됐다고 밝힌다. 식당 사장님의 한마디가 계기가 되어 트로트에 도전하게 됐다는 것. 기존 무대와는 다른 장르에 도전하게 된 과정과 그 배경을 전하며 ‘현역가왕’ 준우승 이후의 달라진 반응과 후일담도 전한다.엄마로서 11살 아들과의 일상 에피소드도 공개한다. 엄마의 멘탈을 지켜주는 존재인 아들이 건넨 따뜻한 말들이 공개되며, 모두의 부러움을 산다.오는 15일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’를 통해 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr