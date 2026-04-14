(왼쪽부터) 패널 이상민, 김이나, 윤종신, 그룹 빌리 멤버 츠키, 가수 로이킴 / 사진=채널A '하트시그널5'

사진=채널A '하트시그널5'

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원조 연애 예능 '하트시그널'이 3년 만에 시즌 5로 돌아온다. 패널들이 입을 모아 "역대급 매운맛"이라고 강조한 가운데, 실제 몇 쌍의 커플이 배출될지 이목이 쏠린다.14일 오전 채널A 예능 '하트시그널' 시즌5 (이하 '하시5') 온라인 제작발표회가 진행됐다. 자리에는 박철환·김홍구 PD를 비롯해 윤종신, 이상민, 김이나, 로이킴, 츠키가 참석했다.'하시5'는 시그널 하우스에서 펼쳐지는 청춘남녀들의 연애를 관찰, 분석해 최종 커플을 추리하는 연애 리얼리티 예능이다.박 PD는 3년 만의 귀환에 대해 "시즌1부터 시즌4와는 또 다른 세대들과 돌아왔다. 너무 반갑고 빨리 보여드리고 싶다"며 설레는 마음을 보였다.'하시' 이후 '솔로지옥', '환승연애' 등 우후죽순 유사 연애 관찰 프로그램이 쏟아졌다. 박 PD는 '하시' 만의 차별점에 대해 자연스러움을 꼽았다. 그는 "특별한 장치 없이 출연자들이 한 달 동안 시그널 하우스에서 생활하며 자연스럽게 생기는 감정이 핵심"이라며 "처음에는 느리게 느껴질 수 있지만 깊이와 몰입도가 다르다. 그런 점이 시즌을 거듭하며 10년 가까이 사랑받은 이유라고 생각한다"고 설명했다.출연자 섭외 기준에 대해서는 "비주얼이나 스펙이 가장 중요하지 않았다"며 "겉모습에 속으시면 안 된다. 각자의 개성과 색이 뚜렷하고, 자신만의 사랑과 삶, 에너지를 가진 분들인지가 중요했다"고 밝혔다. 김 PD는 "하우스에서 진심으로 사랑할 수 있는지 진정성을 봤다"고 덧붙였다.예측단에는 기존 출연자 윤종신, 이상민, 김이나에 로이킴과 츠키가 새롭게 합류했다. 윤종신은 "벌써 5번째다. 세대가 바뀌었기 때문에 출연자들도 이제는 변화무쌍한 감정 변화를 보여주고 있어서 추리가 힘들더라"라고 말했다.이상민은 "이번 시즌은 장소를 옮길 때마다 사건이 터진다"면서 "한 회차에 사건이 하나였다면, 이번에는 이동할 때마다 사건이 발생해 몰입감이 최고다. 이번 시즌 출연자들은 솔직하면서도 즉흥적이다. 많은 변화가 있다"고 예고해 기대감을 높였다. 김이나도 "전 시즌 통틀어 전개 속도가 가장 빠르다"고 거들었다.결혼 후 다시 '하시'에 출연하게 된 이상민은 '하시'를 바라보는 입장이 많이 달라졌다고 밝혔다. 그는 "대화도 잘 들리고, 대화 안에 숨겨진 모양이 다 보이더라. 혼자 지내다가 누군가와 많은 대화를 나누며 삶이 바뀐 상태에서 보니 관점이 많이 달라졌다는 걸 느꼈다"고 말했다.처음으로 연애 프로그램에 패널로 출연하게 된 로이킴은 "그동안 담백하고 진심 어린 연애 프로그램이라고 생각했는데, 이번 시즌은 그렇게 보시면 안 된다. 정말 매운맛"이라며 "이전 버전들이 슴슴한 맛이었다면, 이번에는 자극적"이라고 강조했다.츠키 역시 "새로운 경험이라 매 촬영이 설레고 재밌었다"며 "생각보다 많이 몰입하게 됐다. 함께 화내고 슬퍼하면서 많은 사람들의 인생을 보는 느낌이었다. 저를 돌아보게 되는 시간이기도 했다" 덧붙였다.츠키는 프로그램에 과몰입한 듯한 면모를 보이기도 했다. 그는 "설레는 포인트가 너무 많았다"며 "특히 차 안에서 대화하는 장면이 설레더라. 저도 그런 연애를 꿈꾸게 됐다. 제가 출연하게 된다면 적극적으로 직진하겠다"고 말해 현장을 웅성이게 했다.패널들은 이번 시즌을 통해 현실 연인 관계로 이어질 커플을 예측하기도 했다. 김이나는 "조심스럽게 한 커플 많으면 두 커플 예상해 본다"며 "다수의 커플이 예상되지는 않는다. 이미 엉망이 됐다. 초입이지만 얽히고설켰다"고 말해 궁금증을 자아냈다.'하트시그널5'는 14일 오후 10시 첫 방송 된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr