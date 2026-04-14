츠키가 제작발표회에 참석해 프로그램에 대해 언급하고 있다. / 사진=채널A '하트시그널5'

그룹 빌리 멤버 츠키가 프로그램에 과몰입한 면모를 보였다.14일 오전 11시 채널A 예능 '하트시그널' 시즌5 (이하 '하시5') 온라인 제작발표회가 진행됐다. 자리에는 박철환·김홍구 PD를 비롯해 윤종신, 이상민, 김이나, 로이킴, 츠키가 참석했다.'하시5'는 시그널 하우스에서 펼쳐지는 청춘남녀들의 연애를 관찰, 분석해 최종 커플을 추리하는 연애 리얼리티 예능이다. 츠키는 이번 시즌 예측단에 합류해 처음으로 연애 프로그램 패널이 됐다.츠키는 출연 소감에 대해 "다른 사람들의 연애에 의견을 내며 촬영을 해 본 적이 없었는데, 함께하게 돼 너무 좋았다"며 새로운 경험이라 매 촬영이 설레고 재밌었다"고 밝혔다.이어 그는 "촬영 전까지 연애 프로그램을 본 적이 없어서 몰입할 수 있을까 걱정했는데, 생각보다 많이 몰입하게 됐다"며 "함께 화내고 슬퍼하면서 많은 사람들의 인생을 보는 느낌이었다. 저를 돌아보게 되는 시간이기도 했다"고 덧붙였다.그러면서 그는 "설레는 포인트가 너무 많았다"며 "특히 차 안에서 대화하는 장면이 설레더라. 저도 그런 연애를 꿈꾸게 됐다. 제가 출연하게 된다면 적극적으로 직진하겠다"고 과몰입 면모를 보였다.한편 '하시5'는 14일(오늘) 밤 10시 첫 방송 된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr