가수 로이킴이 제작발표회에 참여해 프로그램에 대해 언급하고 있다. / 사진=채널A '하트시그널5'

가수 로이킴(32·본명 김상우)이 자신의 연애 스타일에 대해 밝혔다.14일 오전 11시 채널A 예능 '하트시그널' 시즌5 (이하 '하시5') 온라인 제작발표회가 진행됐다. 자리에는 박철환·김홍구 PD를 비롯해 윤종신, 이상민, 김이나, 로이킴, 츠키가 참석했다.'하시5'는 시그널 하우스에서 펼쳐지는 청춘남녀들의 연애를 관찰, 분석해 최종 커플을 추리하는 연애 리얼리티 예능이다. 로이킴은 이번 시즌 예측단에 합류해 처음으로 연애 프로그램 패널이 됐다.로이킴은 자신의 연애 스타일에 대해 "첫눈에 반하는 편"이라고 밝혔다. 그는 "평소에 직진하는 스타일은 아니지만, 시그널 하우스에 입주하게 된다면 직진할 것 같다. 직진하지 않으면 안 되겠더라"라며 프로그램에 과몰입한 모습을 보였다.로이킴은 2013년 데뷔 후 '그때 헤어지면 돼', '내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면', '달리 표현할 수 없어요' 등 최근까지 꾸준히 신곡을 발매했다. 여기에 MBC 예능 '전지적 참견 시점'과 SBS 예능 '런닝맨' 등에 출연하며 친근하면서도 유쾌한 매력을 보여주고 있다.한편 '하시5'는 14일(오늘) 밤 10시 첫 방송 된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr