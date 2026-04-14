인중 수술 받은 이지혜, 열차 안에서 벌러덩

방송인 이지혜가 해랑 열차에 탑승했다.14일 이지혜는 남편 문재완과 해랑 열차에 올라탄 모습을 게재했다.공개된 사진 속 이지혜는 열차에 비치된 침대에 누워 휴식을 취하고 있다. 편안한 모습으로 남편과 단란한 추억을 쌓는 중이다.앞서 이지혜는 지난해 11월 유튜브 채널을 통해 인중 축소술을 받았다고 고백한 바 있다.이지혜는 "인중 축소술이 유행이더라. 내 인중이 거짓말 안 하고 4cm다. 내 인중이 길긴 길다. 나이가 들며 더 길어진 것도 있다. 실리프팅 댓글 중 계속 눈에 띄는 게 나더러 인중 수술을 하라고 오더가 들어오더라. 나는 콤플렉스라 줄이고 싶은데 오히려 그러니까 조금 많이 흔들렸다"고 수술 이유를 밝혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr