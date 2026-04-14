'생활의 달인'이 틈친구로 등장했다./사진제공=SBS

'생활의 달인'이 틈친구로 등장했다./사진제공=SBS

SBS ‘틈만 나면,’이 방송 2년 만에 최초로 '생활의 달인'이 틈 주인으로 등판한다.14일 방송되는 SBS 예능 '틈만 나면,'은 2MC 유재석, 유연석과 함께 ‘틈 친구’로 배우 이광수, 박보영이 출격해 구리 일대에서 역대급 찐친 케미를 발산한다.네 사람은 시즌4 마지막 틈 주인으로 배드민턴 교실을 운영하는 부부를 방문한다. 배드민턴 부부를 위해 도전하게 된 틈 미션은 셔틀콕으로 과자 박스를 맞히는 게임. 이때 틈 주인이 뜻밖의 정체를 밝히는데, 사실 틈 주인이 ‘배드민턴 달인'으로서 '생활의 달인'에도 출연한 적이 있는 능력자였던 것.유재석은 틈 주인의 생각지 못한 고백에 “SBS 가족이 오셨네”라며 환호성을 지른다. 틈 주인은 “지금보다 젊을 때 ‘생활의 달인’에 나왔었다. 지금은 임신한 상태라 다르다”라고 수줍어하면서도 잠깐의 시범으로도 남다른 스윙을 자랑한다. 이에 보너스 쿠폰을 따낼 '주사위 담당'으로 출격한 박보영이 '달인 찬스'를 손에 넣을 수 있을지 관심이 모인다.박보영이 배드민턴 열혈 수강생에 등극한다고 해 눈길을 끈다. 박보영은 게임이 시작되기 무섭게 무한 연습모드에 돌입해 모두의 기대를 모은다. 하지만 열의와 달리 박보영이 쳤다 하면 귀신같이 박스를 빗나가자, 박보영은 욱한 나머지 “집 가면 바로 배드민턴 등록할 거야”라고 선전포고해 폭소를 유발한다. 급기야 이광수까지 애착동생의 열혈 연습에 가세하고, 박보영은 스매싱에 온몸을 내던진 나머지 “진짜 선수촌 온 것 같아”라며 기진맥진한다는 후문이다.박보영의 열혈 수강생 활약은 어떨지, 유재석, 유연석, 이광수, 박보영은 ‘생활의 달인’ 틈 주인 찬스를 쓸 수 있을지, 이들의 뜨거운 셔틀콕 사투의 결말은 이날 오후 9시 방송되는 '틈만 나면,' 시즌4 마지막 회에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr