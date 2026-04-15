가수 지나가 돌연 웨딩드레스 자태를 뽐냈다. / 사진=지나 SNS

2010년부터 약 6년간 한국에서 솔로 가수로 활동했던 가수 지나가 웨딩드레스 자태를 공유했다.지나는 14일 자신의 인스타그램 스토리에 "with my younger self love again"(어린 시절의 나를 다시 사랑하자)라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 지나가 캡 모자에 웨딩드레스를 착용한 모습. 부케까지 손에 쥐고 있어 현실감을 더했다. 특히 그의 왼편에는 AI로 생성된 듯한 어린 아이가 지나의 손을 잡고 있어 눈길을 끌었다.한편 지나는 2987년생으로 올해 만 38세다. 2010년 디지털 싱글 '애인이 생기면 하고 싶은 일'로 데뷔해 그해 '꺼져줄게 잘살아', 이후부터 '블랙 앤 화이트', '탑걸' 등 여러 히트곡을 남기며 큰 사랑을 받았다. 그러나 2016년 성매매 알선 사건에 연루돼 벌금형을 선고받은 후 돌연 미국으로 떠나 자취를 감췄다.당시 지나는 지인의 권유로 만남을 가졌다가 성매매 혐의로 유죄 판결을 받았다. 이후 "법이 그렇다 하니 인정하지만, 내 행위가 성매매라는 점은 납득하기 어렵다"는 취지의 발언을 남기기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr