더보이즈 현재가 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

그룹 더보이즈의 멤버 현재가 봄옷 쇼핑 함께 하고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 6일부터 12일까지 '봄옷 쇼핑을 함께 하고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 현재다. 현재가 속한 그룹 더보이즈는 오는 24일부터 26일까지 사흘간 서울 송파구 KSPO DOME(올림픽 체조경기장)에서 단독 콘서트 'INTER-ZECTION'(인터젝션)을 개최한다. 지난해 열린 네 번째 월드 투어 '더 블레이즈'(THE BLAZE) 이후 진행되는 단독 콘서트인 '인터젝션'은 더보이즈만의 서사와 시간이 교차하는 공간을 콘셉트로 기획됐다.2위는 그룹 세븐틴의 멤버 도겸이 차지했다. 도겸은 같은 그룹 멤버 승관과 지난 13일 오후 6시 신곡 '필 미'(FEEL ME)를 발표했다. '필 미'는 승관이 작사에 참여한 곡으로 운명의 상대에게 전하는 고백이 담겼다. 경쾌한 리듬과 감각적인 신시사이저 사운드가 돋보인다. 두 사람은 오는 17∼19일 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 유닛 콘서트 'DxS [소야곡] 온 스테이지'를 연다.3위에는 그룹 더보이즈의 멤버 주연이 이름을 올렸다. 지난 8일 패션 매거진 하퍼스 바자 코리아가 더보이즈 주연의 디지털 화보를 공개했다. 주연은 화보에서 쿨하고 강렬한 분위기를 연출했다. 미니멀한 후디 재킷부터 레인 재킷 등을 편안하면서도 댄디하게 소화해 눈길을 끌었다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '같이 노래방 데이트 하고 싶은 여자 가수는?', '같이 노래방 데이트 하고 싶은 남자 가수는?', '같이 노래방 데이트 하고 싶은 여자 트로트 가수는?', '같이 노래방 데이트 하고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr