임영웅이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. /사진=텐아시아DB

가수 임영웅(36)이 봄옷 쇼핑 함께 하고 싶은 남자 트로트 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 6일부터 12일까지 '봄옷 쇼핑을 함께 하고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 임영웅이 차지했다. 지난 12일 임영웅의 'ULSSIGU'(얼씨구) 뮤직비디오가 1100만 뷰를 달성했다. 지난달 20일 1000만 뷰 달성 후 23일 만에 100만 뷰를 추가하며 새로운 기록을 썼다. 'ULSSIGU' 뮤직비디오는 노래의 경쾌한 리듬과 다양한 연출이 어우러져 팬들의 꾸준한 관심을 받아왔다.2위는 가수 송민준이다. 송민준은 지난 2월 28일 오후 5시 양구문화체육회관에서 열린 기획 공연 '송 포 유·양구군민 콘서트'에 출연했다. 공연 관람료는 전석 1만 2000원이지만, 이 중 1만원을 현장에서 양구사랑상품권으로 돌려줬다.3위에는 가수 박세욱이 이름을 올렸다. 박세욱은 MBN '보이스트롯'에서 우승을 차지하면서 대중에게 얼굴을 알렸다. 이후 그는 TV조선 '미스터트롯2'에 다시 한번 도전하면서 트로트 팬들에게 존재감을 보여줬다. 박세욱은 지난해 3월 7일 '사랑의 불씨' 앨범을 발매했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '같이 노래방 데이트 하고 싶은 여자 가수는?', '같이 노래방 데이트 하고 싶은 남자 가수는?', '같이 노래방 데이트 하고 싶은 여자 트로트 가수는?', '같이 노래방 데이트 하고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr