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'돌싱글즈' 유현철이 이혼설을 딛고 아내와 함께했다.최근 유현철은 "여보랑 같이 머리하고 온 날 ✂️✨ 뭐든 같이 하고 싶은 슬기껌딱지 그래도 아직 24시간이 모자라!"라고 적었다.공개된 사진 속 유현철은 이발을, 김슬기는 파마를 한 모습이다. 두 사람은 한때 이혼설이 불거졌지만 현재는 럽스타그램을 이어가고 있다.앞서 10기 옥순 김슬기는 지난해 7월 이혼설에 대해 "이렇게 많은 사람이 궁금해도 말할 수 없고, 내가 말하기 싫다는데 왜 자꾸 궁금해하는지 모르겠다. 사람이 말하기 싫다고 하면 그만 물어보는 것도 예의다. 그건 무슨 심보인지 모르겠다. 그만 물어봤으면 좋겠다. 그건 사람 괴롭히는 거다. 싫다고 하는데 자꾸 물어봤으면 좋겠냐. 싸우자고 하는 건지 모르겠다. 내 성격이 이렇게 괴팍하고 싶지 않다. 자꾸 그렇게 하면 괴팍해질 수밖에 없다"고 심경을 밝힌 바 있다.유현철 역시 지난해 4월 자신의 인스타그램 스토리를 통해 "슬기가 지난달에 이미 날 차단하고 언팔해서 뭘 하는지 알지도 못하고 있다"라고 적었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr