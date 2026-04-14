배우 변우석과 아이유 / 사진=텐아시아 DB

‘21세기 대군부인’이 높은 화제성을 기록하고 있다. / 사진 제공: MBC

‘21세기 대군부인’이 높은 화제성을 기록하고 있다. 다만 일각에서는 주연 배우인 아이유와 변우석의 연기력이 실망스럽다며 논란이 되기도 했다.MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’(극본 유지원/ 연출 박준화, 배희영/ 기획 강대선/ 제작 MBC, 카카오엔터테인먼트)이 첫 방송 이후 시청률부터 화제성 그리고 글로벌 순위까지 최상위권을 차지했다.화제성 조사 이후 최초로 첫 방송 전 TV-OTT 드라마 화제성 1위(2026. 03. 31. 기준)에 오른 ‘21세기 대군부인’은 광고 완판 기록을 세웠을 뿐만 아니라 타임지가 꼽은 ‘2026년 가장 기대되는 한국 드라마’에 선정됐다. 또한 드라마 출연자 화제성 순위에서도 아이유(성희주 역)와 변우석(이안대군 역)이 나란히 1, 2위에 등극했다.(2026. 04. 07. 기준)이에 힘입어 ‘21세기 대군부인’ 첫 방송은 수도권 가구 8.2%, 전국 7.8%로 금토드라마 1위에 올랐다. 2회 시청률은 수도권 가구 10.8%, 전국 9.5%, 2054 5.3%, 최고 11.1%를 기록, 높은 상승폭을 보이며 2회 연속 동시간대 1위를 싹쓸이했다.(닐슨코리아 기준)여기에 K-콘텐츠 경쟁력 분석 전문 기관인 굿데이터코퍼레이션의 펀덱스(FUNdex) 조사 결과 2026년 4월 2주 차 TV-OTT 드라마 화제성 1위를 차지했다. 화제성 점수에서 8만 점 이상을 기록했으며 금토드라마 화제성 점유율은 90%를 돌파, 모든 콘텐츠를 통틀어 점유율 50%를 넘기는 쾌거를 이뤘다. 그중에서도 화제성을 구성하는 지표 중 VON(커뮤니티 반응, Voice of Netizen)과 SNS, 뉴스 순위에서 각각 1위, 동영상에서는 2위에 올랐다.‘대군쀼’로 로맨스 호흡을 맞추고 있는 아이유와 변우석도 나란히 드라마 출연자 화제성 1, 2위를 유지했다.(2026. 04. 14. 기준) OTT에서 ‘21세기 대군부인’은 공개되자마자 디즈니+ 한국 TOP 10 1위를 유지하고 있으며 플릭스패트롤 기준 디즈니+ TOP 10 TV쇼 부문 글로벌 4위에 등극했다. 한국을 포함해 일본, 홍콩, 대만, 싱가포르 1위, 브라질 2위, 멕시코 4위, 캐나다, 호주 5위, 미국 6위 등 총 44개 국가 및 지역에서 TOP 10에 진입했다. 웨이브(Wavve)에서도 첫 방송 이후 줄곧 TOP 20 순위에서 1위를 유지하고 있다.(2026. 04. 13. 기준)MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’은 매주 금, 토요일 밤 9시 50분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr