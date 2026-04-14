'로맨스의 절댓값'에서 여의주 역을 맡은 배우 김향기 / 사진=텐아시아DB

'로맨스의 절댓값'에서 여의주 역을 맡은 배우 김향기 / 사진제공=쿠팡플레이

배우 김향기(27)가 '로맨스의 절댓값'에서 BL 작가 이묵으로 분한다.14일 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 김향기, 차학연, 김재현, 손정혁, 김동규, 이태곤 감독이 참석했다.'로맨스의 절댓값'은 꽃미남 선생님들을 주인공으로 BL 소설을 쓰던 여고생이 현실에서 그들과 예상치 못한 순간들을 마주하며, 파란만장한 학교생활의 주인공이 되는 하이틴 시리즈다.김향기는 낮에는 평범한 여고생, 밤에는 BL 소설 작가인 여의주 역을 맡았다. 김향기는 "낮에는 글쓰기를 좋아하는 평범한 여고생이지만, 밤에는 이묵이라는 필명을 쓰고 작품 활동을 하는 또 다른 자아를 가진 인물"이라며 "은밀한 이중생활을 즐기는 동시에 책임감을 지닌 직업인"이라고 설명했다.작품을 선택한 이유를 밝히기도 했다. 김향기는 "처음 대본을 봤을 때 굉장히 만화적이면서도 캐릭터들이 입체적이라 매력적으로 느껴졌다. 이후 이야기가 궁금해지는 힘이 있었다"고 말했다. 이어 그는 "평소 코미디 연기를 잘하는 분들을 존경해 왔는데, 이번 작품을 통해 저도 그 재미를 잘 살리고 싶었다"고 덧붙였다.'로맨스의 절댓값'은 오는 17일 오후 8시에 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr