고현정, 흰머리가 0개…자연광 아래에서도 완벽한 새치 염색

배우 고현정이 동안 미모를 뽐냈다.최근 고현정은 봄나들이를 나선 모습을 게재했다. 공개된 사진 속 고현정은 자연광 아래에서도 청순한 미모를 자랑하는 모습. 50대 중반의 나이가 믿기지 않을 정도로 자기관리가 잘 되어있다.한편 고현정은 1995년 SBS 드라마 '모래시계'로 스타덤에 올랐지만, 그해 돌연 정용진 신세계 그룹 회장과 결혼 후 연예계를 은퇴했다. 이후 슬하에 1남 1녀를 낳았으나 2003년 합의 이혼했다. 양육권은 정용진이 가져갔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr