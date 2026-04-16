혜리가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

혜리가 서울 팬미팅을 시작으로 아시아 투어의 포문을 연다./사진제공=써브라임

혜리가 서울 팬미팅을 시작으로 아시아 투어의 포문을 연다. 앞서 혜리는 서울 강남구 삼성동과 역삼동에 건물을 매입했다고 알려졌다.13일(월) 혜리 소속사 써브라임은 '2026 HYERI ASIA TOUR FANMEETING IN SEOUL' 메인 포스터와 함께 티켓 오픈 일정을 공개했다. 혜리의 서울 팬미팅은 6월 13일(토) 오후 2시, 오후 6시 30분 2회 차로 진행된다.메인 포스터에는 푸른 숲을 배경으로 미소 짓고 있는 혜리의 모습이 담겨 있다. 혜리와 혜루미(팬덤명)들이 함께 떠나는 여행이라는 콘셉트와 걸맞게 청량하면서도 사랑스러운 혜리의 모습에서 팬들과의 만남을 기다리는 설렘이 느껴진다.이번 팬미팅에서는 혜리가 그동안 출연한 작품과 캐릭터에 대해 밀도 있게 이야기를 나눌 수 있는 코너가 마련되어 팬들과 한층 깊이 소통할 예정이다. 특히 혜리는 평소 혜루미들이 바라온 요소들을 적극적으로 반영하기 위해 기획 단계부터 직접 참여하고 있어 팬들의 바람을 세심하게 담아낸 '팬바보' 다운 면모를 다시 한번 보여줄 것으로 기대를 모은다.혜리의 '2026 HYERI ASIA TOUR FANMEETING IN SEOUL' 티켓은 팬클럽 선예매와 일반 예매로 나누어 진행된다. 팬클럽 선예매는 오는 4월 20일(월) 오후 8시, 일반 예매는 22일(수) 오후 8시에 티켓링크를 통해 오픈된다.혜리는 오는 하반기 공개되는 ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'에서 꿈을 잊은 채 사는 생계형 리포터 주이재로 분해 청춘의 설렘을 그린다. 또한 영화 '열대야' 개봉을 앞두고 있으며, 디즈니+ 오리지널 예능 '스타일 워즈'의 MC로 출격할 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr