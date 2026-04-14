전 배구선수 김요한이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

‘신랑수업2’ 5회에서는 ‘배구계의 강동원’ 김요한이 ‘4학년 0반’으로 첫인사를 올려 ‘멘토군단’ 이승철, 탁재훈, 송해나의 환대를 받는 현장이 공개된다. / 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

전 배구선수 김요한이 "올해 내로 결혼하겠다"는 당찬 각오를 드러낸다.16일 밤 10시 방송되는 채널A '신랑수업2' 5회에서는 '배구계의 강동원' 김요한이 '4학년 0반'으로 첫인사를 올려 '멘토군단' 이승철, 탁재훈, 송해나의 환대를 받는 현장이 공개된다.이날 김요한은 "키는 최장신이지만 결혼은 가장 빠르게 하고 싶다"라는 첫인사로 스튜디오를 후끈 달군다. 이어 그는 결혼을 서두르는 이유에 대해 "운동선수들이 대체로 결혼을 빨리하는 편인 데다, 주변에 2세를 낳은 친구들을 보면 무척 부러워서"라고 '2세 욕심'까지 내비친다.이에 송해나는 "현역 시절 연봉 'TOP'이었던 것은 물론, 농구계의 서장훈을 잇는 '건물주'라고 들었다"며 그의 탄탄한 경제력을 치켜세워 모두를 놀라게 한다. 김요한은 "결혼 준비가 완벽하게 되어 있어서, 올해 안에 꼭 결혼해 보겠다"며 다시 한번 의욕을 드러낸다.16일 밤 10시 방송되는 채널A '신랑수업2' 5회에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr