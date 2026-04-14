개그우먼 정주리가 남편과의 금슬을 과시하고 있다. / 사진=정주리 SNS

사진=정주리 SNS

개그우먼 정주리가 다둥이 엄마 다운 바쁜 일상을 공유했다.정주리는 지난 13일 자신의 인스타그램 스토리에 "이 정도면 나도 내일 책가방에 물 한통 넣어가지고 수업 다녀야 할 듯"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 14일 정주리의 일정이 정리된 모습. 오전 9시 50분부터 11시 30분까지 세 아들의 공개 수업에 1시간 간격으로 참여해야 하는 빠듯한 일정으로 눈길을 끌었다. 오후에는 넷째 아들의 대면 상담까지 잡혀 있어 하루의 절반 가까이를 학부모로서 생활하고 있음을 알렸다.한편 별명이 '다산의 여왕'인 정주리는 2015년 비연예인 남편과 결혼해 슬하에 다섯 명의 아들을 뒀다. 2022년 넷째 출산 후 약 2년 만에 다섯째를 임신한 정주리는 2024년 12월 29일 출산하면서 오형제 엄마가 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr