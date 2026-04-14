그룹 뉴진스 해린-혜인/사진 = 텐아시아 사진DB

그룹 뉴진스 해린과 혜인이 스태프진과 함께 덴마크를 방문했다.14일 소속사 어도어 관계자는 텐아시아에 "뉴진스 멤버들이 스태프들과 함께 덴마크 코펜하겐에 방문했다"라고 확인했다.앞서 지난 13일 중국 SNS상에는 덴마크 코펜하겐의 한 매장에서 해린과 혜인을 포착했다는 목격담과 사진이 올라왔다. 공개된 사진 속에는 스태프들과 함께 있는 두 사람의 모습이 담겼다. 특히 혜인이 카메라를 소지하고 있어 새로운 콘텐츠 촬영을 진행 중인 것이 아니냐는 관측이 제기됐다. 다만 하니가 이번 일정에 동행했는지는 확인되지 않았다.한편, 뉴진스 멤버들은 지난해 말 소속사 어도어를 상대로 낸 전속계약 유효 확인 소송에서 패소했다. 이후 해린, 혜인, 하니는 소속사로 복귀했으나 다니엘은 팀에서 퇴출됐다. 민지는 복귀 여부를 두고 어도어와 협의를 이어가고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr