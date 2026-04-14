'나솔' 중도 퇴소 사태가 터졌다./ENA·SBS Plus

'나솔' 중도 퇴소 사태가 터졌다./ENA·SBS Plus

‘나는 SOLO’ 31기가 대망의 첫 데이트에 나선다.오는 15일 오후 10시 30분 방송되는 ENA·SBS Plus 예능 ‘나는 SOLO’에서는 31기 솔로남녀의 첫 데이트 현장이 펼쳐진다.앞서 ‘31기 공유 닮은꼴’ 경수가 솔로녀들의 관심을 한 몸에 받은 가운데, 이번 첫 데이트 선택은 여자들의 결정으로 진행된다. 이에 경수를 중심으로 한 ‘다대일 데이트’ 가능성이 높아질 것으로 예상된다. 실제로 솔로녀들은 숙소 안에서 “누가 다대일이 될지 궁금하다”, “우리끼리 눈치 게임인가?”라며 은근히 서로의 마음을 떠본다. 이를 지켜보던 MC 송해나는 “모두 경수 씨한테 가는 거 아니야?”라고 걱정한다. 데프콘 역시 “여자분들이 머리 굴리는 소리가 막 들린다”라며 솔로녀들의 복잡한 속내를 꿰뚫어 본다.‘다대일 데이트’를 피하려는 솔로녀들이 어떤 전략을 펼칠지 궁금증이 쏠리는 가운데, MC들은 예상 밖 반전 매칭이 속출하자 얼떨떨한 표정을 감추지 못한다. 그러나 이내 데프콘은 “결이 좀 안 맞아 보이는데, 막상 데이트하면 달라질 수 있다”며 의외의 커플을 응원한다. 잠시 후 ‘인기남’ 경수도 “나 외로워~”라며 데이트 신청에 나서는데, 과연 몇 명이나 경수를 택할지 ‘팀 경수’ 결성 여부에 관심이 모인다.그런가 하면, 데이트 중 갑작스런 ‘중도 퇴소’ 사태도 벌어진다. 데이트 중 한 솔로녀가 급하게 걸려온 전화를 받은 뒤, “죄송한데 저 가야 될 것 같다”며 중도 퇴소를 결정하는 것. 사상 초유의 중도 퇴소자가 나온 ‘솔로나라 31번지’의 급박한 상황에도 궁금증이 증폭된다. 앞서 커뮤니티를 통해 분량이 실종된 현숙이 중도 퇴소를 했다는 글들이 올라온 바, 실제로 퇴소한 인물이 현숙일지 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr