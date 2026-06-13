사진제공=SBS

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가수 티파니 영이 '아니 근데 진짜!'에 반려견 복자와 커플룩을 입고 등장한다.오는 15일 방송되는 SBS '아니 근데 진짜!'에는 티파니 영과 김예원이 출연한다. 또 스페셜 MC로 나선 개그맨 허경환이 하숙집을 습격한 꽃거지로 변신해 눈길을 끈다.이날 티파니 영과 김예원은 뮤지컬 '유미의 세포들'의 주인공 유미로 변신해 하숙집을 찾는다. 특히 티파니 영은 새로운 가족인 반려견 복자와 커플룩을 맞춰 입고 등장해 남다른 케미를 자랑한다. 등장부터 남다른 존재감을 발산한 복자를 보며 허경환은 "분량을 뺏기는 것 아니냐"고 말해 웃음을 자아낸다.이어 김예원은 영화 '써니'에서 불량 서클 '소녀시대'의 리더를 연기했던 당시를 떠올리며 캐릭터를 소화하기 위해 욕설 연습까지 했다고 밝힌다. MC들의 요청에 즉석에서 연기를 선보인 김예원은 거침없는 모습으로 현장을 놀라게 했다는 후문이다. 또한 '소녀시대'라는 공통점으로 묶인 김예원과 티파니 영은 소녀시대의 히트곡 '소원을 말해봐' 무대를 함께 선보이며 남다른 호흡을 자랑한다.'아니 근데 진짜!'는 15일 오후 10시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr