사진 = 문가영 인스타그램

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사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

배우 문가영이 한 폭의 화보 같은 근황 사진으로 독보적인 분위기를 선보였다.문가영은 최근 자신의 인스타그램에 고급 주얼리 브랜드 명을 해시태그 하며 "Bella notte"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 문가영은 짙은 에메랄드 컬러의 오프숄더 드레스를 착용한 채 고급스러운 비주얼을 드러냈다. 호수와 푸른 산이 어우러진 풍경을 배경으로 난간 옆에 선 문가영은 자연스럽게 미소를 머금으며 여유로운 분위기를 자아냈고 목선을 따라 화려하게 빛나는 주얼리가 드레스와 조화를 이루며 시선을 사로잡았다.이어 문가영은 돌담이 보이는 공간의 계단을 내려오며 우아한 자태를 선보였다. 몸을 따라 흐르는 드레스의 실루엣과 정교하게 잡힌 드레이핑 디테일이 돋보였으며, 은은한 조명 아래 반짝이는 액세서리가 전체적인 스타일링의 완성도를 높였다.또 다른 사진에서는 계단 난간에 기대어 뒤를 돌아보는 모습이 담겼다. 드레스가 드러내는 매끈한 어깨선과 자연스럽게 올려 묶은 헤어스타일이 어우러지며 세련된 분위기를 더했고, 등 뒤로 보이는 작은 타투 역시 시선을 끌었다.실내 공간에서 촬영된 옆모습 사진에서는 문가영 특유의 단아한 매력이 더욱 돋보였다. 따뜻한 조명이 비추는 공간 속에서 차분한 표정으로 시선을 내린 모습은 화려함과 동시에 고요한 분위기를 전하며 깊은 인상을 남겼다.사진을 접한 팬들은 "문가영은 공주임", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "아름다워", "매일 아름답다", "정말 사랑스러워" 등의 반응을 남기며 뜨거운 관심을 보였다. 배우 류혜영의 "초록요정님"이라는 멘트도 눈길을 끈다.한편 1996년생으로 30세인 문가영은 영화 '만약에 우리'를 통해 연기력을 입증 받았다. 문가영은 지난 5월 개최된 제62회 백상예술대상에서 영화 '만약에 우리'로 여자 최우수 연기상 트로피를 품에 안았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr