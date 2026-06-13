'구기동 프렌즈'가 지난 12일 종영했다. / 사진=tvN '구기동 프렌즈' 영상 캡처

'구기동 프렌즈' 장도연이 멤버들과의 이별을 앞두고 눈물을 쏟았다. / 사진=tvN '구기동 프렌즈' 영상 캡처

'구기동 프렌즈' 장근석이 경수진의 프러포즈를 유쾌하게 거절했다.지난 12일 방송된 tvN 예능 '구기동 프렌즈'에서는 장도연, 이다희, 최다니엘, 장근석, 안재현, 경수진이 절친들과 함께 '마당 육상 대회'(이하 '마육대')를 열고 마지막 추억을 쌓는 모습이 공개됐다.이날 방송에는 전소민, 이홍기, 신기루, 김대호가 구기동 하우스를 찾았다. 멤버들과 게스트들이 경기에 열중하던 가운데 장도연과 김대호는 게임 도중 예상치 못한 '입술 접촉 사고'를 일으켜 현장을 웃음바다로 만들었다.웃음이 끊이지 않았던 '마육대'가 끝난 뒤에는 아쉬운 이별의 시간이 찾아왔다. 구기동 하우스 퇴소를 앞둔 멤버들은 마지막 식사를 함께하며 서로에게 전하지 못했던 진심을 담은 편지를 읽어주는 시간을 가졌다.이다희는 룸메이트였던 장도연에게 "네가 있어서 큰 힘이 됐다. 우리가 함께 보낸 시간은 평생 잊지 못할 것"이라고 진심을 전했다. 이어 장도연은 편지를 읽으며 첫 문장부터 눈물을 쏟았다. 결국 "(멤버들) 안 보고 읽을래"라며 자리를 피해 편지를 이어 읽었지만 눈물을 멈추지 못했고, 현장은 순식간에 눈물바다가 됐다.장근석은 경수진을 향해 "수진아, 우리가 결혼은 못 하겠지만"이라고 말해 시선을 모았다. 앞서 경수진이 장근석에게 장난스럽게 "너랑 결혼하면 돼?"라고 프러포즈했던 상황을 언급한 것. 이에 경수진은 잠시 시무룩한 표정을 지었지만, "언제든 술친구가 필요하면 내가 달려갈게"라는 장근석의 말에 금세 미소를 되찾았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr