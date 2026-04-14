'아빠하고 나하고 시즌3'에 출연하는 허찬미 / 사진제공=TV조선

'아빠하고 나하고 시즌3'에 출연하는 허찬미 / 사진제공=TV조선

'아빠하고 나하고 시즌3'에 출연하는 허찬미 / 사진제공=TV조선

걸그룹에서 트로트 가수로 전향한 허찬미가 '미스트롯4'에서 부모님을 언급하며 눈물을 쏟는다.오는 15일 방송되는 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서는 '미스트롯4' 선 허찬미가 새롭게 딸 대표로 합류한다. 데뷔한 지 17년 차가 된 허찬미는 아이돌 연습생 시절을 거쳐 각종 서바이벌 프로그램에 출연까지 하며 버텨냈지만, 16년간 빛을 보지 못했다. 게다가 오디션 프로그램 출연 이후 쏟아진 악플 세례 등으로 허찬미는 극단적인 생각 할 정도로 힘든 시기를 보냈다. 이에 허찬미의 부모님은 딸이 가수의 꿈을 포기하길 바랐다고.그러나 '미스트롯4'에 마지막으로 도전하겠다는 딸의 말에 허찬미의 어머니는 "엄마가 같이 나가면 찬미가 한 번이라도 더 주목받지 않을까"라며 딸을 응원하기 위해 몰래 '미스트롯4'에 지원하는 서포트를 펼쳤다. 또 허찬미의 아버지는 젊은 시절 가수였지만 '딴따라와의 결혼은 안 된다'는 장인어른의 반대에 결국 가수의 꿈을 접을 만큼 사랑꾼이었다.아내와 딸이 나간 '미스트롯4' 경연 과정 동안 매니저를 자처하며 가장 가까운 곳에서 지켜본 허찬미 아버지는 딸이 '미스트롯4' 선이 된 후의 진짜 심경과 그간 딸의 꿈을 응원해 온 뒷얘기를 '아빠하고 나하고'에서 최초 공개해 감동을 전할 예정이다.한편, 허찬미 가족의 남다른 일상도 공개된다. 전날 늦은 스케줄로 잠을 자는 허찬미를 배려해 허찬미의 부모님은 텔레비전의 소리도 크게 틀지 않고 조용조용한 아침을 보냈다. 딸과 아내에게 지극정성인 사랑꾼 허찬미 아버지는 아내가 주스를 마시고 싶다는 말에 바로 부엌으로 향했다. 허찬미 아버지는 능숙하게 과일을 손질해 믹서기에 담은 뒤, 믹서기 소리에 딸이 깰까 봐 딸 방에서 가장 먼 베란다로 향해 좁은 공간에 몸을 구겨 넣고는 믹서기를 몰래(?) 갈기 시작했다.허찬미가 깰까 봐 모든 소음을 차단하려 노력하는 부모님의 모습에 허찬미는 "저렇게까지 하는지는 몰랐다"라며 눈시울을 붉혔다. 허찬미 가족의 일상이 공개될수록 전현무는 "현실에 있는 가족 같지 않다"라며 신기해했고, 한혜진도 "동화 속 가족 같다"며 부러워했다. 눈을 뗄 수 없는 허찬미 가족의 일상은 본 방송에서 공개된다.'아빠하고 나하고 시즌3'는 15일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr