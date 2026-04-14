방송인 김나영이 두 아들과 함께하는 일상의 모습을 공개했다. / 사진='노필터TV' 영상 캡처
방송인 김나영이 두 아들과 함께하는 일상의 모습을 공개했다. / 사진='노필터TV' 영상 캡처
방송인 김나영의 아들들이 엄마의 장점을 솔직하게 꼽아 웃음을 자아냈다.

지난 12일 유튜브 채널 '김나영의 노필터TV'에는 '정성이 가득한 나영이네 집밥! 초간단 아침부터 속 든든한 솥밥까지'라는 제목의 영상이 공개됐다.

김나영은 봄방학을 맞은 아들들과 함께하는 시간을 가졌다. 김나영은 아이들에게 "엄마의 좋은 점에 대해 얘기해달라"고 부탁했다.

첫째 아들 신우는 "엄마는 맨날 긍정적이다"라고 칭찬했다. 하지만 "그러면 안 되는 상황에서도 맨날 웃는다"고 말했다. 당황한 김나영은 폭소를 터트렸다.
방송인 김나영이 두 아들과 함께하는 일상의 모습을 공개했다. / 사진='노필터TV' 영상 캡처
방송인 김나영이 두 아들과 함께하는 일상의 모습을 공개했다. / 사진='노필터TV' 영상 캡처
둘재 아들 이준은 "엄마는 착하고 일을 열심히 한다"고 말했다. 그러더니 "엄마는 돈이 많다"고 자신의 생각을 솔직하게 털어놨다.

김나영은 "엄마가 무슨 돈이 많냐"라고 툴툴댔다. 그러자 이준은 "엄마 돈 많다. 그 정도면 많은 거다"고 다시 한 번 말해 웃음을 더했다. 순수한 아이들의 모습이 미소를 유발했다.

김나영은 2022년 서울 강남구 역삼동의 건물을 99억 원에 매입하며 '99억 건물주'라는 수식어를 얻었다. 지난해에는 용산구 한남동의 고급 오피스텔을 29억여원에 분양받은 바 있다.

김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지