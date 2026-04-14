방송인 김나영이 두 아들과 함께하는 일상의 모습을 공개했다. / 사진='노필터TV' 영상 캡처

방송인 김나영이 두 아들과 함께하는 일상의 모습을 공개했다. / 사진='노필터TV' 영상 캡처

방송인 김나영의 아들들이 엄마의 장점을 솔직하게 꼽아 웃음을 자아냈다.지난 12일 유튜브 채널 '김나영의 노필터TV'에는 '정성이 가득한 나영이네 집밥! 초간단 아침부터 속 든든한 솥밥까지'라는 제목의 영상이 공개됐다.김나영은 봄방학을 맞은 아들들과 함께하는 시간을 가졌다. 김나영은 아이들에게 "엄마의 좋은 점에 대해 얘기해달라"고 부탁했다.첫째 아들 신우는 "엄마는 맨날 긍정적이다"라고 칭찬했다. 하지만 "그러면 안 되는 상황에서도 맨날 웃는다"고 말했다. 당황한 김나영은 폭소를 터트렸다.둘재 아들 이준은 "엄마는 착하고 일을 열심히 한다"고 말했다. 그러더니 "엄마는 돈이 많다"고 자신의 생각을 솔직하게 털어놨다.김나영은 "엄마가 무슨 돈이 많냐"라고 툴툴댔다. 그러자 이준은 "엄마 돈 많다. 그 정도면 많은 거다"고 다시 한 번 말해 웃음을 더했다. 순수한 아이들의 모습이 미소를 유발했다.김나영은 2022년 서울 강남구 역삼동의 건물을 99억 원에 매입하며 '99억 건물주'라는 수식어를 얻었다. 지난해에는 용산구 한남동의 고급 오피스텔을 29억여원에 분양받은 바 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr